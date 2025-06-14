أفخم سيارة تقدمها مرسيدس في السوق السعودي.. لمحبي الـ SUV الفاخرة

مرسيدس GLS 600 4matic، تعد من أفخم السيارات الرياضية المقدمة في السوق السعودي، حيث استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة في الأسواق العربية والعالمية، نسبة إلى الأداء المميز، مع التصميم الرياضي من عائلة الـ SUV، إلى جانب التجهيزات الفاخرة.

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس GLS 600 4matic

تعتمد مرسيدس GLS 600 4matic على محرك ثماني الاسطوانات، 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 558 حصانًا، و730 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوارن، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء وتقنيات الجر الكلي للعجلات.

مرسيدس GLS 600 4matic

معدل تسارع مرسيدس GLS 600 4matic

تصل السرعة القصوى للسيارة مرسيدس GLS 600 4matic إلى 250 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.9 ثانية.

مرسيدس GLS 600 4matic

ابرز تجهيزات السيارة مرسيدس GLS 600 4matic

تضم السيارة مرسيدس GLS 600 4matic فتحة سقف بانوراما، شاشات تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، ودعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، إضاءة محيطة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، إمكانية البدء عن بعد، بصمة خارجية.

مرسيدس GLS 600 4matic

تحتوي السيارة مرسيدس GLS 600 4matic على كاميرات للمتابعة، ردارات لرصد الحركة عبر مجموعة من المستشعرات، منافذ طاقة، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، مصابيح ترحيب، نظام صوتي ترفيهي متعدد المكبرات.

مرسيدس GLS 600 4matic

زودت السيارة مرسيدس GLS 600 4matic بعدد من تقنيات الحماية وأنظمة الفرامل المتطورة منها، وسائد هوائية عالية الاداء ومتعددة الأماكن، كاشف التصادم، خاصية التحذير من الخروج عن المسارات، رصد النقاط العمياء، محدد سرعة، خاصية دعم السيارة على خوض المرتفعات والمنحدرات.

مرسيدس GLS 600 4matic

أسعار السيارة مرسيدس GLS 600 4matic في السعودية

تقدم السيارة مرسيدس GLS 600 4matic في السوق السعودي بقيمة قدرها 1,250,900 ريال.