قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على التشكيل الرسمي للأهلي أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية
إيران تتهم العراق وأمريكا بدعم الهجمات الإسرائيلية .. تفاصيل
إعلامي يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية
اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران
مصرع شخصين وإصابة 14 في قصف إيراني استهدف شمال إسرائيل
قتيلان وإصابات عدة إثر الصواريخ الإيرانية على شمال إسرائيل
الأردن يعلن تشديد الاجراءات الاحترازية ويغلق مجاله الجوي بالكامل
نشرة الفن: وفاة شقيق لطيفة .. جنا عمرو دياب تسجل أحدث أغانيها
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات مجربة تنفع المسلم
جيش الاحتلال: يُسمح الآن للجمهور بمغادرة المناطق المحصّنة في جميع أنحاء إسرائيل
انسوا إن ميسي في الملعب.. تفاصيل جلسة ريبيرو ولاعبي الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفخم سيارة تقدمها مرسيدس في السوق السعودي.. لمحبي الـ SUV الفاخرة

مرسيدس GLS 600 4matic
مرسيدس GLS 600 4matic
صبري طلبه

مرسيدس GLS 600 4matic، تعد من أفخم السيارات الرياضية المقدمة في السوق السعودي، حيث استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة في الأسواق العربية والعالمية، نسبة إلى الأداء المميز، مع التصميم الرياضي من عائلة الـ SUV، إلى جانب التجهيزات الفاخرة.

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس GLS 600 4matic

تعتمد مرسيدس GLS 600 4matic على محرك ثماني الاسطوانات، 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 558 حصانًا، و730 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوارن، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء وتقنيات الجر الكلي للعجلات.

مرسيدس GLS 600 4matic

معدل تسارع مرسيدس GLS 600 4matic

تصل السرعة القصوى للسيارة مرسيدس GLS 600 4matic إلى 250 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.9 ثانية.

مرسيدس GLS 600 4matic

ابرز تجهيزات السيارة مرسيدس GLS 600 4matic

تضم السيارة مرسيدس GLS 600 4matic فتحة سقف بانوراما، شاشات تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، ودعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، إضاءة محيطة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، إمكانية البدء عن بعد، بصمة خارجية.

مرسيدس GLS 600 4matic

تحتوي السيارة مرسيدس GLS 600 4matic على كاميرات للمتابعة، ردارات لرصد الحركة عبر مجموعة من المستشعرات، منافذ طاقة، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، مصابيح ترحيب، نظام صوتي ترفيهي متعدد المكبرات.

مرسيدس GLS 600 4matic

زودت السيارة مرسيدس GLS 600 4matic بعدد من تقنيات الحماية وأنظمة الفرامل المتطورة منها، وسائد هوائية عالية الاداء ومتعددة الأماكن، كاشف التصادم، خاصية التحذير من الخروج عن المسارات، رصد النقاط العمياء، محدد سرعة، خاصية دعم السيارة على خوض المرتفعات والمنحدرات.

مرسيدس GLS 600 4matic

أسعار السيارة مرسيدس GLS 600 4matic في السعودية

تقدم السيارة مرسيدس GLS 600 4matic في السوق السعودي بقيمة قدرها 1,250,900 ريال.

مرسيدس GLS 600 4matic سيارة مرسيدس GLS 600 4matic سعر مرسيدس GLS 600 4matic مواصفات مرسيدس GLS 600 4matic مرسيدس GLS 600 4matic موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل

الرئيس الفرنسي ماكرون

الرئيس الفرنسي يدعو نظيره الإيراني للعودة للتفاوض

المدمرة البريطانية في بحر عُمان

البحرية الإيرانية تجبر مدمرة بريطانية على تغيير مسارها في بحر عمان

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد