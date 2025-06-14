أبارث بولس 2025 تظهر في ثوب جديد وأداء مميز.. صور

كشفت أبارث عن أحدث تعديلاتها في أمريكا الجنوبية، والتي جاءت مستوحاة بتصميمات مازيراتي الإيطالية، لتظهر في ثوب جديد مع أداء مميز بروح الـ SUV الرياضية، مع اللقب Abarth Pulse ضمن موديلات 2025.

القدرات الفنية للسيارة Abarth Pulse

تعتمد السيارة Abarth Pulse على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار، بتقنيات الدفع الأمامي، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي "تيربو" وشاحن توربيني، بقوة إنتاجية بلغت 183 حصانًا، و270 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

أبارث بولس 2025

تسارع السيارة Abarth Pulse

تصل السرعة القصوى للسيارة Abarth Pulse إلى 215 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق حوالي 7.6 ثانية للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

ماذا تقدم Abarth Pulse من تجهيزات؟

تأتي السيارة Abarth Pulse بتجهيزات متنوعة منها، شاشة ترفيه تعمل باللمس قياسها 10.1 إنش، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد أوتو، بالإضافة إلى لوحة عدادات 7 إنش، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

أبارث بولس 2025

وتحتوي السيارة أيضًا على مكابح مانعة للانغلاق، كاميرا للمتابعة، مستشعرات حركة، مكابح للطوارئ، نظام التحذير من مغادرة المسار، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية قياسها 18 بوصة، وشبكات أمامية تتشابه مع سيارات مازيراتي الإيطالية، وحزمة من الخيارات الخاصة بالطلاء منها الأبيض والأسود، واللون الأحمر والرمادي.

أسعار السيارة Abarth Pulse

تقدم السيارة Abarth Pulse في أمريكا الجنوبية تحديدًا في السوق البرازيلي بسعر يقدر بحوالي 24.600 دولار أمريكي.