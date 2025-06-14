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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد تكشف عن إصدار LOBO من الأيقونة F-150.. صور

فورد F-150 LOBO
فورد F-150 LOBO
صبري طلبه

كشفت فورد الأمريكية عن أحدث إصدارات عائلة الـ"بيك أب"، وهي الأيقونة الشهيرة F-150، ولكن تحت لقب LOBO، والتي تعني باللغة الإسبانية "الذئب".

وتأتي السيارة فورد F-150 LOBO بعدد من التجهيزات القوية، مع تصميم مميز يجمع بين الطابع الرياضي الخاص بسيارات الـ SUV، ولكن على طريقة الـ"بيك أب" التي تتميز بها تلك الأيقونة.

فورد F-150 LOBO

الأداء الفني للسيارة فورد F-150 LOBO

تتمتع السيارة فورد F-150 LOBO بقدرات الدفع الرباعي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك ثماني الأسطوانات، 8 سلندر، سعة 5000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 400 حصان، و556 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

فورد F-150 LOBO

قدرات وتجهيزات فورد F-150 LOBO

يمكن للسيارة فورد F-150 LOBO القدرة على سحب 3583 كيلوجرام، بينما يمكنها حمل 658 كيلوجرام كحد أقصى، وترتكز هذه السيارة على جنوط كبيرة الحجم ذات مظهر هندسي مميز يصل قياسها إلى 22 إنش، إضافة إلى واجهة حادة الشكل مع إضاءة LED.

فورد F-150 LOBO

وتمتلك السيارة فورد F-150 LOBO شبكات أمامية عملاقة ذات فتحات متعددة المقاطع، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، مع مفهوم رباعي الأبواب، ومنظومة عادم مزدوجة، بالإضافة إلى مجموعة من مستشعرات الحركة.

فورد F-150 LOBO

وتتمتع السيارة فورد F-150 LOBO بمقصورة عصرية، حيث تحتوي على شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء أوتوماتيكي، وسائد هوائية للحماية، نظام صوتي ترفيهي.

سعر السيارة فورد F-150 LOBO في السوق الأمريكي

تقدم السيارة فورد F-150 LOBO في السوق الأمريكي بقيمة قدرها 60 ألف دولار.

فورد بيك أب LOBO فورد F 150 LOBO سيارة فورد F 150 LOBO

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