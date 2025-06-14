أرخص سيارة هاي لاين أوتوماتيك موديل 2025.. سوق كسر الزيرو

مازالت السيارة شيري أريزو 5 تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة و"كسر الزيرو"، كواحدة من أرخص الإصدارات الصينية المقدمة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

تجهيزات وقدرات السيارة شيري أريزو 5

تحتوي السيارة على فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مثبت سرعة، قفل مركزي للأبواب ، نظام إيموبليزر ضد السرقة، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، كاميرا خلفية، ريموت تحكم، بصمة داخلية وخارجية.

شيري أريزو 5

وتضم السيارة شيري أريزو 5 فتحة سقف كهربائية، شاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي، مكيف هواء أوتوماتيكي، وتأتي السيارة بمصابيح ضباب، وجنوط رياضية، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية.

شيري أريزو 5

تعتمد السيارة شيري أريزو 5 على ناقل سرعات CVT أوتوماتيك دفع أمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، قادر على انتاج قوة 114 حصانا، و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

شيري أريزو 5

ومن خلال القدرات الفنية للسيارة شيري أريزو 5 يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية.

شيري أريزو 5

أسعار السيارة شيري أريزو 5 في السوق المصري

ظهرت السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة تحت مفهوم كسر الزيرو بسعر 720 ألف جنيه، ضمن فئة هاي لاين الأعلى تجهيزًا.

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، بالاضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار في السوق.