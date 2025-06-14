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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفخم سيارة تقدمها بنتلي في السوق الإماراتي.. بسعر خيالي

بنتلي كونتيننتال جي تي 2025
بنتلي كونتيننتال جي تي 2025
صبري طلبه

تقدم بنتلي الإنجليزية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق الإماراتية، ومن أبرز هذه الإصدارات هي السيارة كونتيننتال جي تي، التي تأتي بعدد من القدرات القوية، إلى جانب التصميم المميز بإطلالة السقف المكشوف، إضافة إلى باقة من عناصري الرفاهية والتحكم.

القدرات الفنية للسيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2025

تعتمد السيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2025 على محرك ثماني الأسطوانات وآخر مكون من 12 أسطوانة، سعة 4000 أو 6000 سي سي، بقوة تتراوح بين 542 و567 حصانًا، و700 إلى 770 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

بنتلي كونتيننتال جي تي 2025

تسارع السيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2025

تتراوح السرعة القصوى للسيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2025 بين 301 و314 كيلومترًا في الساعة، بينما يمكنها التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 و4.7 ثانية فقط.

أبرز تجهيزات السيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2025 

تضم السيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2025 مقاعد ذات تحكم كهربائي ومصنعة من الجلد الفاخر، مع تقنيات التدليك والتدفئة والتبريد، بالإضافة إلى مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي متعدد المكبرات بمنظومة عالية الأداء، إلى جانب لمسات داخلية أنيقة.

بنتلي كونتيننتال جي تي 2025

كما تضم السيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2025 فرامل يد إلكترونية، جهاز ملاحة، مستشعرات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة، تقنية رصد النقاط العمياء، نظام التحذير من مغادرة المسار، وسائد هوائية متقدمة.

أبعاد السيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2025

تأتي السيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2025 بنسبة طول إجمالية بلغت 4.806 م، و2.227 م للعرض الكلي، و1.403 م للارتفاع، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.746 م.

بنتلي كونتيننتال جي تي 2025

أسعار السيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2025 في الإمارات 

تتراوح أسعار السيارة  بنتلي كونتيننتال جي تي 2025 بين 920,000 درهم، و 1,250,000 درهم.

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