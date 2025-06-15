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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات بيجو 2008 موديل 2025 كسر زيرو

بيجو 2008 موديل 2025
بيجو 2008 موديل 2025
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطرازات المختلفة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب فئة الكروس أوفر.

وتعتبر السيارة بيجو 2008 واحدة من أبرز سيارات الكروس أوفر، التي ظهرت ضمن موديلات 2025، ولكن بمفهوم كسر الزيرو، بعد أن قطعت عددًا قليلًا من الكيلومترات، وبسعر يبلغ مليون و430 ألف جنيه.

بيجو 2008 موديل 2025 

وننصح دومًا القبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى أهمية مراجعة متوسط أسعار السيارات.

مواصفات السيارة بيجو 2008 موديل 2025 

تعتمد بيجو 2008 موديل 2025 على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، تيربو، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

بيجو 2008 موديل 2025 

وتستمد السيارة بيجو 2008 موديل 2025 أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الأداء 6 غيار، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 9.3 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلوتر/س.

بيجو 2008 موديل 2025 

تحتوي السيارة بيجو 2008 موديل 2025 على نظام الثبات الإلكترونى، وسائد هوائية متقدمة، فرامل بنظام مانع الانغلاق Abs، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، حساسات ركن، كاميرا، مثبت سرعة، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم.

بيجو 2008 موديل 2025 

تضم السيارة بيجو 2008 موديل 2025 مصابيح بتقنية LED، جنوط رياضية، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، سبويلر خلفي مثبت ناحية الزجاج، صاحب الإطلالة المعتمة، بينما تحتوي السيارة من الداخل على شاشة تعمل باللمس، بلوتوث، دعم التطبيقات الذكية، مكيف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة مالتي فانكشن.

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