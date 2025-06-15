قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتـ.ــل ضابط إسرائيلي في اشتباكات خان يونس جنوب قطاع غزة
زوجة في دعوى خلع: مهما ألبس مش عاجبه.. وبيقارني بكل الستات
دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك
أسعار الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 بمستهل تعاملات الأسبوع
كأس العالم للأندية| «بن رمضان»: أغلقنا صفحة إنتر ميامي ونركز في مباراة بالميراس
خسارة فيك التيشيرت.. محمد العدل يفتح النار على حسين الشحات بعد التعادل أمام إنتر ميامي
وسام أبو علي: أشعر بإحباط كبير جدًا لأننا لم ننجح في حصد الثلاث نقاط
كأس العالم للأندية| الشناوي: قدمنا مباراة كبيرة أمام إنتر ميامي.. وكنا مميزين
شاومينج يزعم تسريب أول امتحانات الثانوية العامة فجر اليوم.. والتعليم تنفي
خارجية روسيا: موسكو مستعدة لدعم جهود تسوية ملف البرنامج النووي الإيراني
موعد رأس السنة الهجرية 1447.. متى تستطلع دار الإفتاء هلال شهر المحرم
"مغلقة بأرقام سرية".. التعليم تتابع وصول صناديق الأسئلة للجان امتحانات الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر مذهل.. مواصفات فيراري SF90 SPIDER موديل 2025

فيراري SF90 SPIDER
فيراري SF90 SPIDER
صبري طلبه

مازالت فيراري مستمرة في ابهار محبي عالم التسارع والانطلاق، لما تقدمة من إصدارات متنوعة تتمتع بالاسلوب الرياضي المميز، وتعد السيارة SF90 SPIDER موديل 2025، واحدة من أسرع سيارات الحصان الواثب بين جميع الفئات الرياضية.

قدرات مذهلة لتسارع فيراري SF90 SPIDER

تستغرق السيارة فيراري SF90 SPIDER موديل 2025 مدة زمنية تقدر بـ 2.5 ثانية فقط، للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع السكون 0، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 340 كيلومتر/ساعة.

فيراري SF90 SPIDER

محرك السيارة فيراري SF90 SPIDER

تعتمد فيراري SF90 SPIDER موديل 2025 على محرك ثماني الاسطوانات، 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، مع محركات هجينة، ويستطيع أن ينتج قوة قدرها 986 حصانًا، و800 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنيات الدفع الكلي للعجلات.

ابرز تجهيزات السيارة فيراري SF90 SPIDER 2025

تضم السيارة فيراري SF90 SPIDER 2025 شاشة تدعم التطبيقات الذكية، مقود حركة متعدد الوظائف، مقاعد رياضية قابلة للتعديل، جنوط رياضية 20 بوصة، مصابيح LED، مثبت سرعة تكيفي، نظام التحكم في الجر، مانع الانغلاق الخاص بالمكابح، التوزيع الالكتروني، وسائد هوائية للحماية.

فيراري SF90 SPIDER

أبعاد وتصميم السيارة فيراري SF90 SPIDER 2025

تتميز السيارة فيراري SF90 SPIDER 2025 بهيكل رياضي، مع لمسات انسيابية تعزز من الأداء الديناميكي، وبنسبة طول كلي بلغت 4.710 مم، و1.972 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.186 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.650 مم.

أسعار السيارة فيراري SF90 SPIDER 2025 عالميًا 

تبدأ أسعار السيارة فيراري SF90 SPIDER 2025 في السوق العالمي من 593.950 دولار أمريكي.

فيراري SF90 Spider فيراري SF90 Spider مواصفات فيراري SF90 SPIDER أسعار فيراري SF90 Spider

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

أسعار الذهب تحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 21 الآن .. أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025

عيار 21 الآن .. أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025

ارتباك وذعر ناطق الجيش الإسرائيلي

أفيخاي أدرعي يتلعثم على الهواء.. ارتباك وذعر ناطق الجيش الإسرائيلي يكشف عمق الصدمة الإيرانية

أرشيفية

اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران

إطلاق صواريخ

إيران تتوعد إسرائيل بهجمات عنيفة ومدمرة خلال ساعات

الأهلي وإنتر ميامي

رسميًا.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية 2025

صورة أرشيفية

رموا ضناهم ..ضبط شاب وفتاة أقاموا علاقة غير شرعية وتخلصا من الرضيع في طنطا

ذهب

عقب ارتفاعها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

جامعة حلوان ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف CWUR 2025

البابا تواضروس

البابا يصلي العشية في كنيسة السيدة العذراء والشهيدة مارينا بالعلمين

نقابة المحامين

3 قرارات لاجتماع مجلس المحامين للاستعداد لعقد الجمعية العمومية الطارئة

بالصور

ملابس البحر.. درة تستعرض جمالها على الشاطئ

درة
درة
درة

فستان بسيط.. ريهام عبد الغفور تستعرض رشاقتها

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

فيديو

ممدوح شاب مصري يتألق في صنع الحلويات التركي في منطقة وسط البلد

بالصور .. ممدوح شاب مصري يتألق في صنع الحلويات التركية بمنطقة وسط البلد|فيديوجراف

قواعد كأس العالم للأندية 2025

من كاميرات الحكام لتقنية التسلل.. تغييرات جذرية في كأس الأندية 2025|فيديوجراف

أحمد السقا يرفض دفن صديقه سليمان عيد

«تُربي الفنانين».. أحمد السقا يُفاجئ الجميع: لهذا السبب رفض دفن صديقه سليمان عيد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد