بسعر مذهل.. مواصفات فيراري SF90 SPIDER موديل 2025

مازالت فيراري مستمرة في ابهار محبي عالم التسارع والانطلاق، لما تقدمة من إصدارات متنوعة تتمتع بالاسلوب الرياضي المميز، وتعد السيارة SF90 SPIDER موديل 2025، واحدة من أسرع سيارات الحصان الواثب بين جميع الفئات الرياضية.

قدرات مذهلة لتسارع فيراري SF90 SPIDER

تستغرق السيارة فيراري SF90 SPIDER موديل 2025 مدة زمنية تقدر بـ 2.5 ثانية فقط، للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع السكون 0، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 340 كيلومتر/ساعة.

فيراري SF90 SPIDER

محرك السيارة فيراري SF90 SPIDER

تعتمد فيراري SF90 SPIDER موديل 2025 على محرك ثماني الاسطوانات، 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، مع محركات هجينة، ويستطيع أن ينتج قوة قدرها 986 حصانًا، و800 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنيات الدفع الكلي للعجلات.

ابرز تجهيزات السيارة فيراري SF90 SPIDER 2025

تضم السيارة فيراري SF90 SPIDER 2025 شاشة تدعم التطبيقات الذكية، مقود حركة متعدد الوظائف، مقاعد رياضية قابلة للتعديل، جنوط رياضية 20 بوصة، مصابيح LED، مثبت سرعة تكيفي، نظام التحكم في الجر، مانع الانغلاق الخاص بالمكابح، التوزيع الالكتروني، وسائد هوائية للحماية.

فيراري SF90 SPIDER

أبعاد وتصميم السيارة فيراري SF90 SPIDER 2025

تتميز السيارة فيراري SF90 SPIDER 2025 بهيكل رياضي، مع لمسات انسيابية تعزز من الأداء الديناميكي، وبنسبة طول كلي بلغت 4.710 مم، و1.972 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.186 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.650 مم.

أسعار السيارة فيراري SF90 SPIDER 2025 عالميًا

تبدأ أسعار السيارة فيراري SF90 SPIDER 2025 في السوق العالمي من 593.950 دولار أمريكي.