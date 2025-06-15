مواصفات MG4.. ماذا تقدم أرخص سيارة كهربائية من إم جي الصينية؟

تقدم إم جي الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها في مختلف الأسواق، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف عناصر التصميم الداخلية والخارجية، سواء من العائلة الرياضية أو السيدان أو الهاتشباك.

ولكن السيارة MG4 استطاعت أن تجمع بين تصميم الهاتشباك الرياضي، والتجهيزات الفنية العصرية، حيث تعتمد على تقنيات الطاقة الكهربائية النظيفة، بالإضافة إلى تقديم ذلك بأقل سعر في أسواق السيارات العالمية، حيث استطاعت أن تكون أرخص سيارة كهربائية من إم جي.

السيارة MG4

تجهيزات السيارة MG4

تضم السيارة MG4 مجموعة من التجهيزات منها شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلايواندرويد اوتو، فرامل يد كهربائية، اوتو هولد، كاميرا 360 درجة، حساسات حركة، مكيف هواء أوتوماتيكي الأداء، نظام صوتي ترفيهي.

وتأتي السيارة MG4 بإضاءة خارجية بتقنية led، مع مصابيح حادة الشكل، وجنوط رياضية، ومقدمة مدببة، وتمتلك السيارة بصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة، ريموت تحكم، بصمة داخلية، بالإضافة إلى عواكس ضوئية، وسبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج لتعزيز من المظهر الرياضي.

السيارة MG4

القدرات الفنية للسيارة MG4

قدمت السيارة MG4 بعدد من الخيارات الفنية منها محرك بقوة 168 حصانًا، وبطارية سعة 51 كيلووات، تستطيع خوض مسافة إجمالية قدرها 350 كيلومتر للشحنة الواحدة.

ويرتفع مدى السير إلى 450 كيلومترًا للشحنة الواحدة مع بطارية أعلى تجهيزًا سعة 64 كيلووات، بينما يستطيع محرك السيارة أن ينتج قوة إجمالية قدرها 200 حصانًا.

ومن خلال القدرات الفنية للسيارة MG4، يمكنها أن تستغرق مدة زمنية قدرها 7.7 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

السيارة MG4

أبعاد السيارة MG4

تأتي السيارة MG4 بأبعاد خارجية تقدر بحوالي 4287 مم للطول الكلي، و1836 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1504 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2705 مم.