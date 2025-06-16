تحت 400 ألف.. اركب سيارة يابانية أوتوماتيك

ظهرت السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا من الداخل، مع الاعتماد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يقترب من الـ 400 ألف جنيه، حيث تعد واحدة من أرخص السيارات التي تعمل العلامة اليابانية في الأسواق.

السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 تنتمي إلى عائلة السيدان متوسطة الحجم، مع امتلاك مقدمة ذات مظهر حاد، مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية بلمسات من الكروم، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، بالإضافة إلى مفهوم خماسي الأبواب عند حساب سعة التخزين الخلفية.

مواصفات السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2014

زودت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2014 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك سعة 1200 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية قدرها 76 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 100 نيوتن متر.

ميتسوبيشي أتراج

تحتوي السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 على نوافذ كهربائية بعدد 4، مكيف هواء يدوي، وسائد هوائية للحماية airbags، نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، مرايات جانبية بتحكم كهربائي، راديو، نظام ترفيهي صوتي، عجلة قيادة باور، مقاعد قماشية، مقصورة تتسع إلى 5 افراد.

ميتسوبيشي أتراج

وفي النهاية ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار في السوق بشكل جيد، بالإضافة إلى الكشف الشامل عن أي سيارة ترغب في شرائها، يتضمن الفحص الفني والهيكلي، إلى جانب متابعة جدول الصيانة، وأوراق الملكية، وأن السيارة خالية من العيوب.