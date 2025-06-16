سعر ومواصفات شيفروليه تاهو 2025 في الإمارات.. مساحة عائلية وتصميم رياضي

تعتبر السيارة شيفروليه تاهو واحدة من أقوى السيارات الرياضية التي قدمت في الأسواق العربية، ومنها السوق الإماراتية، حيث طرحت السيارة عبر عدد من الفئات ضمن موديلات 2025 الجديدة، بأسعار تبدأ من 254.500 درهم.

محرك شيفروليه تاهو موديل 2025

تعتمد السيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 على محرك ثماني الأسطوانات، 8 سلندر، سعة 5300 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 355 حصانًا، و519 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

شيفروليه تاهو

أداء السيارة شيفروليه تاهو موديل 2025

تعتمد السيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 على تقنيات الدفع الكلي للعجلات، بينما تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 7.5 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

شيفروليه تاهو

تصميم وتجهيزات السيارة شيفروليه تاهو موديل 2025

تأتي السيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 بتصميم رياضي مع شبكات كبيرة الحجم، وجنوط تعزز من المفهوم الخاص بهذه السيارة الـ SUV، وأبعاد خارجية بلغت 5.351 م للطول الكلي، و2.057 م للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.927 م، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.070 م.

شيفروليه تاهو

وتحتوي السيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 على مجموعة من التجهيزات منها، حساسات حركة أمامية وخلفية، ومستشعرات مطر وضوء، شاشات داخلية مع دعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بصمة تشغيل، إمكانية فتح وغلق السيارة عبر البصمة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

شيفروليه تاهو

أسعار السيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 في السوق الإماراتية

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 من 254,500 درهم أما عن الفئة الوسطى تتراوح بين 271,000 درهم 280,000 درهم، و 309,500 درهم إلى 312,000 درهم للفئات الأعلى تجهيزًا.