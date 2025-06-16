أسعار ومواصفات تويوتا كورولا 2025 في السعودية

تعتبر السيارة تويوتا كورولا من اشهر سيارات السيدان في السوق السعودي للسيارات، والتي تقدم بعدد من الفئات تتنوع من ناحية التجهيزات، والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب الأسعار أيضا والتي تبدأ من 78,660 ريالا سعوديا.

القدرات الفنية للسيارة تويوتا كورولا 2025

تعتمد السيارة تويوتا كورولا 2025 المقدمة في السوق السعودي، على محرك سعة 1500 سي سي، بقوة 119 حصانًا، و148 حصانًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT، وتقنية الدفع الأمامي، واستهلاك للوقود بنسبة 19.3 كم لكل لتر.

تويوتا كورولا 2025

وتأتي السيارة تويوتا كورولا 2025 بمحرك آخر سعة 1800 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج 121 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى محرك سعة 2000 سي سي، بقوة 168 حصانًا، وعزم دوران 200 نيوتن متر.

تويوتا كورولا 2025

أبرز تجهيزات تويوتا كورولا 2025

تضم السيارة تويوتا كورولا 2025 مجموعة من التجهيزات منها، فتحة سقف حسب الفئة، شاشة 9 بوصة تعمل باللمس تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، بصمة داخلية وخارجية، مكيف هواء، حساسات حركة، كاميرا.

تويوتا كورولا 2025

كما تضم مجموعة من وسائل الأمان أبرزها الوسائد الهوائية، مكابح مانعة للانغلاق، التوزيع الإلكتروني لقوى الفرامل، التحكم في قوى الجر، تثبيت السرعة، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، مفتاح ريموت.

أسعار السيارة تويوتا كورولا 2025 في السعودية

تقدم السيارة تويوتا كورولا 2025 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 78,660 ريالا سعوديا، وصولاً إلى 98,325 ريالا سعوديا.