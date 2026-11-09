16 قتيلا و13 مصابا.. انفجار مروع في مصنع للصلب بتركيا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، بأن انفجارا وقع في مصنع للحديد والصلب غربي تركيا، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.

انفجار مصنع للصلب في تركيا

وذكر مكتب حاكم ولاية إزمير الساحلية، في بيان له، أن الانفجار وقع قرابة الظهيرة (الساعة الرابعة فجراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) في مصنع "هاباش" (Habas) للحديد والصلب، الواقع في منطقة "علي آغا" بالولاية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ووفقاً للمعطيات الأولية، وقع الحادث عندما انقطع جزء من رافعة سقفية وسقطت داخل فرن كهربائي (فرن القوس الكهربائي) أثناء عملية صب الفولاذ المصهور.

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيونية محلية سحباً كثيفة من الغبار الرمادي تتصاعد فوق المصنع.

ونُقل المصابون إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة لتلقي العلاج. وأشار البيان إلى أن 3 من بين المصابين الأربعة عشر حالتهم خطيرة.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى 10 أشخاص لا يزالون عالقين تحت الأنقاض جراء الانفجار.