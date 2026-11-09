رئيسة الوزراء اليابانية تغيب عن مؤتمر "كوب 31" للمناخ في تركيا

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لن تحضر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ /كوب 31/ المقرر عقده في تركيا هذا الأسبوع؛ بسبب ضيق الوقت وعوامل أخرى.

ويعد غياب تاكايتشي عن مؤتمر /كوب 31/ -الذي سيُعقد في أنطاليا بجنوب غرب تركيا في الفترة من اليوم الاثنين وحتى 20 نوفمبر الجاري- المرة الثالثة على التوالي التي يغيب فيها زعيم ياباني عن المحادثات على مستوى القمة في هذا المؤتمر، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، قد صرح في مؤتمر صحفي دوري عُقد الأسبوع الماضي في طوكيو بأن وزير البيئة هيرويوشي ساساجاوا سيمثل اليابان في المؤتمر، حيث سيشارك في اجتماع على المستوى الوزاري ويلقي كلمة في هذا الشأن.

وردا على سؤال حول ما إذا كان غياب تاكايتشي قد يؤثر على مكانة اليابان في قضايا المناخ، أشار كيهارا إلى مشاركة الوزير ساساجاوا، مؤكداً أن الحكومة "لا ترى ما يدعو للقلق من أن يؤدي ذلك إلى تراجع حضور اليابان في الدبلوماسية المناخية".