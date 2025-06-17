شيفروليه كابتيفا 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق السيارات

تعتبر السيارة شيفروليه كابتيفا من اشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام التي طرحت في مصر باختلاف اجيالها، حيث تتمتع هذه السيارة بمقصورة عصرية مع الطابع العائلي بسحب الفئة، إلى جانب باقة من التجهيزات، وتصميم الـ SUV.

وظهرت السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة ولكن بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة بسيطة، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ مليون و295 ألف جنيه، ولكن ننصح بمراجعة متوسط أسعار أي سيارة ترغب في شرائها، إلى جانب أهمية الفحص الفني الشامل.

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه كابتيفا 2024

تعتمد السيارة شيفروليه كابتيفا 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

تجهيزات السيارة شيفروليه كابتيفا 2024

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا بمجموعة من التجهيزات تتضمن، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، شاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي، مثبت سرعة، فرامل يد إلكترونية، مسند يد، فتحة سقف بانوراما، مقاعد ذات تحكم كهربائي، مرايات جانبية بنفس التقنية.

زودت السيارة شيفروليه كابتيفا 2024 بمكيف هواء أوتوماتيكي، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، نظام الثبات الالكتروني، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، نوافذ كهربائية.

تصميم وأبعاد السيارة شيفروليه كابتيفا

تعتمد السيارة شيفروليه كابتيفا على تصميم الـ SUV الرياضي، وتأتي بمقدمة حادة الشكل، شبكات متعددة المقاطع، أقطاب ثنائية على جانبي السقف، وبنسبة طول كلي بلغت 4655 مم، و1835 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1760 مم، وقاعدة عجلات بطول 2750 مم.