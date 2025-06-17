أرخص سيارة مستعملة موديل 2022 في مصر.. سوق السيارات

تعزز السيارة سوزوكي اسبريسو من تواجدها في سوق السيارات المصري، كواحدة من أرخص السيارات المستعملة ضمن موديلات 2022.

واشتهرت السيارة بأدائها المناسب مع استهلاك جيد للوقود، إلى جانب سعرها الاقتصادي مقارنة بسيارات اخرى من نفس الموديل.

ظهرت السيارة سوزوكي اسبريسو في السوق المصري للسيارات المستعملة، بأسعار تبدأ من 390 ألف جنيه، مع تنوع الحالات، ولكن ننصح بأهمية مراجعة متوسط أسعار أي سيارة ترغب في شرائها، بالإضافة إلى أهمية الفحص الفني الشامل.

سوزوكي اسبريسو

تصميم السيارة سوزوكي اسبريسو

الطول الكلي للسيارة 3565 مم، طول قاعدة العجلات 2380 مم، العرض الكلي 1520 مم، ارتفاع السيارة 1549 مم، الخلوص الأرضي أي مستوى الارتفاع عن الارض 180 مم، مساحة التخزين الخلفية 239 مم.

سوزوكي اسبريسو

تجهيزات ومواصفات سوزوكي اسبريسو

تضم السيارة نوافذ كهربائية أمامية، عداد سرعة رقمي، مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي مع مدخل AUX وUSB، مصابيح ضباب أمامية وعواكس خلفية، و انذار مانع للسرقة، ريموت تحكم، عجلة قيادة باور، فرش داخلي من القماش، فرامل مانعة للانغلاقABS، ووسادة هوائية للحمايةAIRBAGS، قفل مركزي للابواب.

سوزوكي اسبريسو

تستمد السيارة سوزوكي اسبريسو قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 67 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن متر، بالاضافة إلى تقنية الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات 5 غيار مانيوال.