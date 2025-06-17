أغرب تعديل من مانسوري لـ سيارة بي ام دبليو M5.. صور

تواصل مانسوري الألمانية لتعديلات السيارات، من وضع لمساتها على مختلف العلامات الشهيرة، وهذه المرة قامت بتعديل السيارة الرياضية من فئة السيدان بي إم دبليو M5.

قد تراه أغرب تعديل لسيارة بي ام دبليو M5، أو تراها نسخة رياضية مميزة، وبالفعل تلك الآراء كانت رائجة بين رواد محبي التعديلات، بعد أو قاعد مانسوري بالاستغناء عن عدد من الأجزاء الخارجية بلمسات من الكاربون فايبر.

بي إم دبليو M5 المعدلة

تعديلات مانسوري لسيارة بي إم دبليو M5

حصل الصادم الأمامي للسيارة بي إم دبليو M5 على تعديل شامل، بالإضافة إلى غطاء المحرك، الذي تم تعزيزه بفتحات هوائية تتكون من 6 مقاطع على الجانبين، مع شفة أمامية سفلية تزيد من الهيئة الرياضية، والعتبات الجانبية.

ظهرت السيارة بي إم دبليو M5 باللون الفضي، مع سقف باللون الأسود، وكذلك للجنوط المتعددة الأضلاع ذات المفهوم الرياضي، بالإضافة إلى شبكات بارزة بالواجهة الأمامية، وسبويلر خلفي نحيف، مع منظومة عادم ثلاثية ليزداد التعديل غرابة بالفعل.

بي إم دبليو M5 المعدلة

محرك لا يحتاج إلى تعديل

جاءت السيارة بي إم دبليو M5 بمحركها القياسي دون أي تعديلات، حيث تستمد قوتها من محرك بنزين سعة 4400 سي سي، تيربو مزدوج، ثماني الأسطوانات v8، يستطيع ضخ 577 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 280 نيوتن متر.

ولا بد أن نذكر أن هذه القدرات تأتي بمفهوم هجين، لتصل القوة الإجمالية للمحرك إلى 727 حصاناً، و1000 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبفضل هذه الإمكانيات تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.5 ثانية فقط.