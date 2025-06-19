رينو داستر 2025 كسر زيرو بأقل سعر.. سوق المستعمل

يضم سوق السيارات في مصر، عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الإصدارات، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، وتنوع الأسعار، بالإضافة إلى التصميمات الخارجية، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

ومن أبرز السيارات الرياضية من تلك الفئة، والتي ظهرت في سوق السيارات المستعملة لكن بحالة كسر الزيرو، هي السيارة رينو داستر موديل 2025 الفئة الثانية، وبسعر يبلغ مليون و80 ألف جنيه، مع عدد بسيط من الكيلومترات وبمفهوم الفبريكا بالكامل.

رينو داستر 2025

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية الفحص الشامل الذي يتضمن الحالة الفنية أو الهيكلية، سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى أهمية مراجعة متوسط أسعار السيارات في السوق.

رينو داستر 2025

القدرات الفنية لسيارة رينو داستر 2025

تعتمد السيارة رينو داستر 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية 115 حصانًا، و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

رينو داستر 2025

أما عن أداء رينو داستر 2025، فيمكنها التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 12 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لترًا، عند خوص مسافات إجمالية تقدر بـ 100 كيلومتر.

رينو داستر 2025

أبعاد وتصميم السيارة رينو داستر 2025

تأتي السيارة رينو داستر 2025 بجنوط رياضية، مع مرايات كهربائية جانبية، إضاءة LED نهارية، وشبكات متعددة المقاطع، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة بحوالي 4341 مم، و1804 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1693 مم.

رينو داستر 2025

ويبلغ مستوى الخلوص، أي ارتفاع السيارة عن الأرض بحوالي 210 مم، وتضم حقيبة التخزين الخلفية مساحة تتسع إلى 445 لترًا، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2674 مم، وخزان وقود سعة 50 لترًا.