أخبار السيارات| أرخص سيدان من تويوتا.. سعر بيجو 2008 كسر زيرو.. وكاديلاك ليريك V الرياضية بقوة 615 حصانا

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

كاديلاك ليريك V الرياضية.. بقوة 615 حصانا مع تسارع مذهل

تعزز كاديلاك من تواجدها عالميًا؛ بعد أن أطلقت سيارتها الجديدة ليريك V، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV الفاخرة، حيث تقدم بمجموعة من التجهيزات عالية الأداء، إلى جانب القدرات الفنية القوية.

أسعار ومواصفات بيجو 2008 موديل 2025 كسر زيرو

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطرازات المختلفة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب فئة الكروس أوفر.

تويوتا ياريس 2025 .. أرخص سيارة سيدان في السوق السعودي

تعتبر السيارة تويوتا ياريس أرخص سيارة سيدان تحمل العلامة اليابانية في السوق السعودي، واشتهرت السيارة بالاعتمادية بالإضافة إلى الاعتمادية، مع طرحها بعدد من الفئات تتنوع من ناحية التجهيزات والاسعار، والتي تبدأ من 63,135 ريال سعودي.

فورد F-150 لوبو موديل 2025 بيك أب تظهر بحزمة إضافية جديدة

سيارة فورد F150 لوبو موديل 2025 هي حزمة تجهيزات إضافية اختيارية على طراز STX من شاحنة F-150، مستوحاة من تاريخها في السوق المكسيكية.

مواصفات MG4.. ماذا تقدم أرخص سيارة كهربائية من إم جي الصينية؟

تقدم إم جي الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها في مختلف الأسواق، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف عناصر التصميم الداخلية والخارجية، سواء من العائلة الرياضية أو السيدان أو الهاتشباك.