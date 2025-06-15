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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد F-150 لوبو موديل 2025 بيك أب تظهر بحزمة إضافية جديدة

فورد F-150 لوبو موديل 2025
فورد F-150 لوبو موديل 2025
إبراهيم القادري

سيارة فورد F150 لوبو موديل 2025 هي حزمة تجهيزات إضافية اختيارية على طراز STX من شاحنة F-150، مستوحاة من تاريخها في السوق المكسيكية.

فورد F-150 لوبو موديل 2025 

فورد F150 لوبو موديل 2025 لا تمثل فئة مستقلة، بل هي حزمة إضافية لـ STX، وتقدم بـ هيكل ذو أربعة أبواب SuperCrew.

محرك فورد F-150 لوبو موديل 2025

فورد F-150 لوبو موديل 2025 

تستمد سيارة فورد F-150 لوبو موديل 2025 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5000 سي سي، وتنتج قوة 400 حصان، وعزم دوران 410 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد فورد F-150 لوبو موديل 2025

فورد F-150 لوبو موديل 2025 

تأتى سيارة فورد F-150 لوبو موديل 2025 بطول 5890 مم، وعرض 2463 مم، وارتفاع 1948 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3670 مم .

مواصفات فورد F-150 لوبو موديل 2025

فورد F-150 لوبو موديل 2025 

زودت سيارة فورد F-150 لوبو موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام التعليق يعمل على خفض الجزء الخلفي من الشاحنة بمقدار بوصتين لمظهر رياضي، وبها صندوق خلفي قصير، وتتميز لوبو بمجموعة هيكل من عشر قطع، وبها شبك سفلي عريض أسود لامع، وشبك علوي فريد مع غطاء الإضاءة الأبيض المميز نفسه المستخدم في مافريك لوبو، وتتشابه سيارتا F-150 ومافريك لوبو في بعض الجوانب ولكنهما مختلفتان في التصميم.

فورد F-150 لوبو موديل 2025 

وتم استبدال لون الهيكل والكروم بـ سيارة فورد F-150 لوبو  موديل 2025 بألواح وتفاصيل سوداء لامعة، وبها فتحات غطاء المحرك، وعادم مزدوج، وبها عجلات سوداء لامعة فريدة مقاس 22 بوصة، وأزالت فورد الشعار من الباب الخلفي لأن عملاء الشاحنات العادية غالبًا ما يحذفون الشعارات، فكان ذلك بمثابة إشارة إلى رغبتهم في مظهر أنيق، وتم وضع الشعار المكتوب فقط على حافة الرفارف.

فورد F-150 لوبو موديل 2025 

ويوجد بـ سيارة فورد F-150 لوبو موديل 2025 ايضا،  نظام دفع رباعي أوتوماتيك محسن بسرعتين، وغطاء محرك تريمور، ومصابيح خلفية جديدة، وبها عادم مزدوج سهل الفك، وشبك سفلي في المقدمة مفتوح لتلبية احتياجات التبريد.

فورد F-150 لوبو موديل 2025 

تمتلك سيارة F-150 لوبو موديل 2025 خمسة ألوان خارجية، أي أقل من طراز STX العادي، ولكن أكثر بلون واحد من طراز مافريك لوبو، وتتميز بلونها الأحمر السريع، المستوحى من تاريخ شاحنات F-150 الحمراء.

وسائل الأمان بـ فورد F-150 لوبو موديل 2025

فورد F-150 لوبو موديل 2025 

تأتى سيارة فورد F-150 لوبو موديل 2025 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، وقفل أبواب تلقائي، ومستشعر للسرعة، وبها نظام إنذار ضد السرقة، وتحذير حزام الأمان للسائق، ونظام مساعدة النزول، وتحذير حزام الأمان للراكب، ومساعد صعود المنحدرات، ونظام منع التشغيل، ونظام التحكم في الجر، وتحذير فتح الباب، ونظام التحكم في استقرار السيارة ، ومكابح تلقائية في حالات الطوارئ (AEB)، ومصباح توقف مرتفع، ونظام كشف النقاط العمياء (BSD)، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام تحذير مغادرة المسار (LDWS)، وتوزيع قوة المكابح الإلكتروني (EBD)، ونظام المساعدة على البقاء في المسار (LKAS) .

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد للسيارات في عام 1903 على يد هنري فورد، وأحدثت ثورة في صناعة السيارات من خلال إنتاج سيارة موديل تي التي كانت متاحة للعامة بأسعار معقولة، وكذلك من خلال تقديم خط التجميع المتحرك الذي خفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير.

فورد F-150 لوبو موديل 2025 

وتأسست فورد في 16 يونيو 1903، بهدف إنتاج سيارات بأسعار معقولة، وقدمت فورد سيارة موديل تي عام 1908، وهي سيارة أحدثت ثورة في صناعة السيارات وجعلت ملكية السيارة متاحة للجميع بفضل سعرها المعقول، وقامت فورد بتقديم خط التجميع المتحرك في عام 1913، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج.

وشهدت فورد نمو كبير وأصبحت واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، واستمرت فورد في تطوير تقنيات جديدة، مثل سيارات السيدان الرياضية متعددة الاستخدامات، وشاركت في تطوير سيارات كهربائية، وواجهت فورد تحديات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المنافسة الشديدة وارتفاع تكاليف الإنتاج، ومع ذلك استمرت الشركة في التكيف مع التغيرات في السوق. 

فورد F150 لوبو موديل 2025 مقدمة عن سيارة فورد F 150 أبعاد فورد F 150 لوبو موديل 2025 تاريخ شركة فورد فورد F 150 لوبو موديل 2025 F 150 لوبو موديل 2025

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