رينو كارديان أم ميتسوبيشي ميراج 2025.. أيهما أفضل؟

تضم سوق السيارات المصرية العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025.

وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو كارديان و ميتسوبيشي ميراج موديل 2025، اللتان تنتميان لفئة السيارات الهاتشباك.

وسائل الأمان بـ رينو كارديان موديل 2025

رينو كارديان موديل 2025

زودت سيارة رينو كارديان موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، من ضمنها: وسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وبها ESP، وبها حساسات أمامية، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها حساسات خلفية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS.

محرك رينو كارديان موديل 2025

رينو كارديان موديل 2025

تحصل سيارة رينو كارديان موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لترا، وتنتج قوة 100 حصان، وبها عزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

أسعار رينو كارديان موديل 2025

رينو كارديان موديل 2025

الفئة الأولى من سيارة رينو كارديان موديل 2025 تباع بسعر 849 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2025 تباع بسعر 899 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2025 تباع بسعر 974 ألف جنيه.

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

تحتوي سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة، من ضمنها: وسائد هوائية للسائق، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق - ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD.

محرك ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

تستمد سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وبها قوة 76 حصانا، وعزم دوران 100 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

أسعار ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

تباع سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 في سوق السيارات المصرية بفئة واحدة سعرها 805 آلاف جنيه.