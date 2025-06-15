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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا سيراتو كوبيه تلامس الـ 550 ألف جنيه

كيا سيراتو موديل 2010
كيا سيراتو موديل 2010
إبراهيم القادري

يتنوع داخل سوق السيارات الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيارة كيا سيراتو موديل 2010 للبيع 

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا سيراتو موديل 2010، وتنتمي سيراتو لفئة السيارات الكوبيه .

مواصفات كيا سيراتو موديل 2010 الخارجية

سيارة كيا سيراتو موديل 2010 للبيع 

تظهر سيارة كيا سيراتو موديل 2010 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك كيا سيراتو موديل 2010

سيارة كيا سيراتو موديل 2010 للبيع 

تمكنت سيارة كيا سيراتو موديل 2010 من قطع مسافة 250 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأصفر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا سيراتو موديل 2010 الداخلية

سيارة كيا سيراتو موديل 2010 للبيع 

زودت سيارة كيا سيراتو موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، ومساحات اضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب أمامية، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها أحزمة أمان، وبها مرأه داخلية للرؤية .

سعر كيا سيراتو موديل 2010

سيارة كيا سيراتو موديل 2010 للبيع 

تتوافر سيارة كيا سيراتو موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

طرازات السيارات المستعملة سوق السيارات كيا سيراتو موديل 2010 سيراتو موديل 2010 السيارات الكوبيه مواصفات كيا سيراتو موديل 2010 محرك كيا سيراتو سعر كيا سيراتو موديل 2010

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