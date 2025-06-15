لو معاك ربع مليون جنيه.. الحق اشتري فولكس فاجن بولو

توجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فولكس فاجن موديل 1999

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فولكس فاجن موديل 1999، والتي تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك.

مواصفات فولكس فاجن موديل 1999 الخارجية

فولكس فاجن موديل 1999

تظهر سيارة فولكس فاجن موديل 1999 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة فولكس فاجن، وتم تثبيت شعار شركة فولكس فاجن على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ومقابض ابواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بنفس لون السيارة بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية.

محرك فولكس فاجن موديل 1999

فولكس فاجن موديل 1999

تمكنت سيارة فولكس فاجن موديل 1999 من قطع مسافة 278 ألف/كم، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة فولكس فاجن موديل 1999 الداخلية

فولكس فاجن موديل 1999

زودت مقصورة سيارة فولكس فاجن موديل 1999 بالعديد من المميزات من ضمنها، مخارج تكييف أمامية، وتكييف، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات، وبها مساحات إضافية للتخزين بالابواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها حامل أكواب، وبها كونسول وسطي، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مرآة داخلية للرؤية، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة.

سعر فولكس فاجن موديل 1999

فولكس فاجن موديل 1999

تباع سيارة فولكس فاجن موديل 1999 داخل سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.