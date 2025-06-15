شيفروليه كروز السيدان تباع بسعر 450 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيفروليه كروز موديل 2013

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه كروز موديل 2013، وتنتمي كروز لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شيفروليه كروز موديل 2013 الخارجية

شيفروليه كروز موديل 2013

تمتلك سيارة شيفروليه كروز موديل 2013 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض ابوب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية بالكاوتش .

محرك شيفروليه كروز موديل 2013

شيفروليه كروز موديل 2013

تستمد سيارة شيفروليه كروز موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 122 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع السيارة باللون الأسود .

مقصورة شيفروليه كروز موديل 2013 الداخلية

شيفروليه كروز موديل 2013

تحتوي مقصورة سيارة شيفروليه كروز موديل 2013 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب أمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر شيفروليه كروز موديل 2013

تباع سيارة شيفروليه كروز موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه كروز موديل 2013

والجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة الفنية، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيبة .