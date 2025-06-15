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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مين الأحسن بى واي دي‬ F3 أم شيري أريزو 5 موديل 2025

بى واى دى‬ F3 ام شيرى اريزو 5
بى واى دى‬ F3 ام شيرى اريزو 5
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتتوافر هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، شيرى اريزو 5 وبى واى دى‬ F3 موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ شيرى اريزو 5 موديل 2025

شيرى اريزو 5 موديل 2025

زودت سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه .

محرك شيرى اريزو 5 موديل 2025

شيرى اريزو 5 موديل 2025

تستمد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وقوة 14 حصان .

أسعار شيرى اريزو 5 موديل 2025

شيرى اريزو 5 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 715 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ بى واى دى‬ F3 موديل 2025

 بى واى دى‬ F3 موديل 2025

جهزت سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025  بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك بى واى دى‬ F3 موديل 2025

 بى واى دى‬ F3 موديل 2025

عزم دوران سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 يصل إلى 145 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ومحرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

سعر بى واى دى‬ F3 موديل 2025

 بى واى دى‬ F3 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 730 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 شيرى اريزو 5 وبى واى دى‬ F3 موديل 2025 شيرى اريزو 5 موديل 2025 أسعار شيرى اريزو 5 موديل 2025 سعر بى واى دى‬ F3 موديل 2025

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