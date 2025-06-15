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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة.. اعرف المواصفات

سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026
سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026
إبراهيم القادري

ظهرة سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026 في سباق لومان 24 ساعة في فرنسا، وتنتمي  X بينج G6 لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الاصدارات من ضمنها، تسلا  Model Y، وتصنف X بينج G6 كواحدة من أسرع السيارات الكهربائية شحنًا في العالم .

سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026

محرك X بينج G6 الكهربائية 2026

يتم شحن سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026 من 10% إلى 80% في مدة 12 دقيقة، وبها بطارية ليثيوم حديد فوسفات (LFP) جديدة بتقنية الشحن الفائق 5C، وتنتج قوة 254 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 6.6 ثانية .

سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026

ويوجد بـ سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026 بطارية سعة 66 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 435 كم/ساعة، ويمكن للسيارة ان تقوم بقطع مسافة 550 كم/ساعة .

مواصفات X بينج G6 الكهربائية 2026

زودت سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، إضافة شريط LED كامل العرض في المقدمة، وبها ناشر خلفي أعيد تصميمه، وبها طلاء Stellar Purple، وبها لوحة قيادة جديدة، وإضاءة محيطية، وعجلة قيادة سعوية، ومواد فاخرة، وبها مقاعد أمامية بخاصية تدليك مع دعم أسفل الظهر، وبها مقعد خلفي قابل للانحناء قليلاً.

سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026

ويوجد بـ سيارة  X بينج G6 الكهربائية 2026 نظام تدفئة X-HP3.0 لتحقيق أقصى كفاءة في استخدام الطاقة، وبها مضخة حرارية قياسية، وبها نظام التشغيل Xmart OS هو نظام متطور يشغل نظام الترفيه في سيارة XPENG G6، وبها شاشة أنيقة مقاس 10.2 بوصة.

سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026

بالاضافة إلى ان سيارة  X بينج G6 الكهربائية 2026 بها، معامل مقاومة هواء يبلغ 0.248 فقط، وبالتالي يمكن توجيهها بسلاسة في المنحنيات أو الحفاظ على مسارها على الطريق السريع.

سيارة X بينج G6 الكهربائية 2026

والجدير بالذكر انه سيتم عرض الطراز X بينج G6 المحدث في قرية سباق لومان 24 ساعة في فرنسا، وتعتبر سيارة G6 موجهة للعائلة بشكل كبير، وتحتوي على مساحة كبيرة، والعديد من خيارات الترفيه، وترسخ مكانتها كمنافسة لتسلا.

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