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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة

بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة
بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة بيجو عن طرازها الجديد بيجو E-208 GTi الكهربائية ، وتنتمي E-208 GTi لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتم الكشف عنها لأول مرة في سباق 24 ساعة الشهير في لومان 24 ساعة.

بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة

بيجو E-208 GTi هي أول سيارة بيجو تحصل على العلامة التجارية GTi منذ 208 GTi القديمة التي كانت تعمل بالبنزين، والتي ظهرت لأول مرة في عام 2016.

محرك بيجو E-208 GTi الكهربائية

بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة

تحصل سيارة بيجو E-208 GTi الجديدة على قوتها من محرك كهربائي، وبها عزم دوران يصل إلى 345 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية .

بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة

تصل سرعة بيجو E-208 GTi الكهربائية القصوي إلى 180 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 54 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 350 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد ، ويمكن شحن البطارية من 20% حتي 80% في مدة 30 دقيقة .

مواصفات بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة

بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة

زودت سيارة بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تفاضلي أمامي محدود الانزلاق يحسن قدرة السيارة على الانعطاف، وبها نظام التعليق الرياضي الأكثر صلابةً وانخفاضًا بمقدار 30 مم، وقضيب مانع انقلاب خلفي معدل، ومكابح أمامية أكبر، وبها ملاقط حمراء رباعية المكابس.

بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة

وحسنت بيجو ايضا استجابة نظام التوجيه، وزودت السيارة بما يوصف بأنه تجربة صوتية غامرة فريدة من نوعها لأنها قامت بتثبيت مكبرات صوت داخلية يمكن تشغيلها أو إيقافها، ويتم ايضا تعطيل وضع القيادة الرياضي لبعض أنظمة مساعدة السائق تلقائيًا، وبها موزع أمامي جديد، وناشر خلفي، وبها مصباح ضباب، وبها جناح سقف أكبر، ومجموعة من اللمسات الحمراء عل المصابيح الأمامية، وبها أقواس للعجلات، وبها عجلات هول مقاس 18 بوصة.

بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة

وتتميز سيارة E-208 GTi بتنجيد ثنائي اللون، ووتنتشر قطع من قماش ألكانتارا في جميع أنحاء المقصورة لإضفاء مظهر أكثر فخامة ورياضية، وبها ومضات من اللون الأحمر على الخياطة، وأحزمة أمان، وسجاد، وفتحات تهوية، وأقراص رقمية، وإضاءة محيطة.

سعر بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة

بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة

تباع سيارة بيجو E-208 GTi الكهربائية الجديدة في سوق السيارات السعودي بسعر 193 ألف ريال سعودي .

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