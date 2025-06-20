أودي تقدم الجيل الثالث من Q3.. وهذا سعرها عالميًا

كشفت أودي الألمانية عالميًا، عن الجيل الثالث من الأيقونة الشهيرة Q3، والتي تأتي بعدد من اللمسات الخارجية والتقنيات، مع الاحتفاظ بالمفهوم الخاص بها، حيث تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV من الطابع الفاخر.

أداء أودي Q3 وقدراتها الفنية

تتمتع السيارة بمنظومة فنية متعددة الخيارات، منها محرك بقوة 110 كيلووات ما يعادل 150 حصانًا، أو بقوة 204 حصانًا، بالاضافة إلى خيار اخر بقوة تصل إلى 265 حصانًا.

أودي Q3

إضافة هجينة لمحرك أودي Q3

زودت السيارة أودي Q3 بخيار هجين يتضمن محرك PLUG-IN يستطيع ضخ 200 كيلووات أي ما يعادل 272 حصانًا، مع القدرة على قطع مسافة إجمالية تصل إلى 120 كيلومتر، مدعومة ببطارية سعة 50 كيلووات، ويمكن شحنها من 0 إلى 80% في مدة تستغرق 30 دقيقة.

أودي Q3

تجهيزات السيارة أودي Q3

تضم السيارة أودي Q3 مجموعة من التجهيزات منها، شاشة HEAD-UP، وشاشة عدادات رقيمة قياسها 12 بوصة، مدعومة بشاشة بانورامية تعمل باللمس، تدعم تطبيقات الخرائط وابل كار بلاي إضافة إلى اندرويد اوتو، ومكيف هواء أوتوماتيك، بصمة تشغيل داخلية، واخرى خارجية.

أودي Q3

تتوفر السيارة أودي Q3 بعجلات رياضية كبيرة الحجم يتراوح قياسها بين 17 و 20 بوصة، إضافة إلى شبكات وساعة الفتحات تتصدر مقدمة السيارة، والتي تحمل الطابع الهجومي بفضل المصابيح الأمامية ذات المظهر الشرس، مع أقطاب ثنائية ناحية السقف المزود بمفهوم البانوراما.

أودي Q3

سعر أودي Q3 الجديدة عالميًا

كشفت أودي عن أسعار السيارة أودي Q3 عالميًا، والتي تقدم بقيمة تبدأ من 44.600 يورو.