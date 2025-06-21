سعر ومواصفات كاديلاك سكاليد 2025 في الإمارات.. عائلية بتصميم رياضي

كاديلاك الأمريكية واحدة من أقوى مصنعي السيارات حول العالم، لما تحمله من تاريخ عريق وإصدارات متنوعة، ابرزها الأيقونة سكاليد، التي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام Suv، ولكن بمفهوم عائلي.

تتسع السيارة كاديلاك سكاليد 2025 إلى 7 مقاعد، وتنطلق بقياسات هيكيلة تقدر بـ 5.382 م للطول الكلي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.071 م، وتأتي السيارة بعرض كلي يبلغ 2.060 م، و1.948 م للارتفاع الكلي، مع واجهة مدببة، وجنوط رياضية، وإضاءة LED، وفتحة سقف بانوراما حسب الفئة.

كاديلاك سكاليد موديل 2025

القدرات الفنية لسيارات كاديلاك سكاليد 2025

تأتي السيارة كاديلاك سكاليد 2025 بمحرك ثماني الاسطوانات، 8 سلندر، سعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 420 حصانًا، و623 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي.

كاديلاك سكاليد موديل 2025

وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 6.3 ثانية، مع تقنيات الدفع الكلي، وتقدم السيارة بمحرك يستطيع أن ينتج قوة إجمالية تقدر بـ 682 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 885 نيوتن متر.

كاديلاك سكاليد موديل 2025

أبرز تجهيزات السيارة كاديلاك سكاليد 2025

تضم السيارة كاديلاك سكاليد 2025 مقاعد كهربائية التحكم، فرامل أوتو هولد، لمسات خشبية تزين قمرة القيادة، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد الفتحات، بصمة داخلية وخارجية، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع وسائد هوائية متقدمة.

أسعار السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2025 في الإمارات

تقدم السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2025 في السوق الإماراتية بسعر يتراوح بين 462,500 درهم و 735,000 درهم إماراتي.