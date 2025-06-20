نيسان جوك 2025 في الامارات.. سيارة رياضية بسعر اقتصادي

تعد سيارة نيسان جوك من أرخص سيارات الكروس أوفر الاقتصادية المقدمة في السوق الاماراتي مقارنة بغيرها من نفس الفئة، على الرغم أنها تتمتع بباقة من التجهيزات ومظهر رياضي، مع مجموعة من وسائل الحماية وأدوات التحكم.

القدرات الفنية لسيارة نيسان جوك 2025

تعتمد السيارة نيسان جوك 2025 على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانًا، و180 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

نيسان جوك 2025

تعتمد السيارة نيسان جوك 2025 على تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 11.1 ثانية، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وسرعة قصوى تقدر تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

نيسان جوك 2025

أبرز تجهيزات السيارة نيسان جوك 2025

تضم السيارة نيسان جوك 2025 وسائد هوائية للحماية، شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات الخرائط ونظام ابل كار بلاي إضافة إلى اندرويد اوتو، بالاضافة إلى مكيف هواء، فرامل أوتو هولد، زجاج كهربائي، إضاءة محيطة، نظام صوتي ترفيهي.

نيسان جوك 2025

زودت ايضا نيسان جوك 2025 بمثبت سرعة، عجلة قيادة مالتي فانكشن تضم شيفت تسارع، بلوتوث، مرايات جانبية كهربائية، كاميرا للمتابعة ولسهولة الاصطفاف، مع حساسات ركن، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، انظمة فرامل abs وebd، ونظام الثبات الالكتروني.

سعر نيسان جوك 2025 في الامارات

تقدم السيارة نيسان جوك 2025 في السوق الاماراتي من خلال فئة واحدة، وبسعر يبلغ 85.900 درهم.