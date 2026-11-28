قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن جهود الدولة لتوطين الصناعة لا تتوقف عند افتتاح المصانع أو تفقد خطوط الإنتاج، بل تمتد إلى تحديد احتياجات السوق المحلي وطرحها بوضوح أمام مجتمع الأعمال، لتشجيع المستثمرين على إنتاج السلع والمكونات المطلوبة محليًا.

تحديد المنتجات التي يحتاجها السوق

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الحكومة تعمل على تحديد المنتجات التي يحتاجها السوق، وتقدير الكميات المطلوبة منها، تمهيدًا لتوفيرها من خلال التصنيع المحلي بدلًا من الاعتماد على استيرادها.

وأضاف أن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص تقوم على التفاعل المتبادل، حيث تبادر الدولة بالتواصل مع رجال الأعمال لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وفي المقابل يسعى المستثمرون للتنسيق مع الحكومة للتعرف على أولويات الإنتاج واحتياجات السوق.

توفير فرص ربحية للمستثمرين

وأكد أن هذه الشراكة تحقق مكاسب مشتركة، من خلال زيادة الاستثمارات وتوفير فرص ربحية للمستثمرين، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وتوفير المزيد من فرص العمل.