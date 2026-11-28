شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال الاجتماع التاسع عشر للمجلس الوزاري لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، المنعقد في العاصمة الزيمبابوية هراري، بمشاركة وزراء التجارة بالدول الأعضاء، والسيد وامكيلي ميني، الأمين العام لسكرتارية الاتفاقية، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية.

وأكد الوزير أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وزيادة حركة التجارة البينية، وجذب المزيد من الاستثمارات الموجهة للتصدير، مشددا على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقية وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على أداء التجارة والاستثمار في القارة.

تعزيز الترابط بين التجارة والاستثمار

وأوضح أن الرؤية المصرية تستهدف تعزيز الترابط بين التجارة والاستثمار والتصنيع، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وفتح آفاق أوسع أمام مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والتجارية داخل الأسواق الأفريقية.

وأشار إلى أهمية تهيئة الظروف المناسبة أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقية، والتوسع في الأسواق الأفريقية، وزيادة الصادرات المصرية، إلى جانب بناء شراكات استثمارية وتجارية مع مجتمع الأعمال في الدول الأعضاء.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بتفعيل الاتفاقية، من بينها جداول الإعفاءات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتطوير آليات تسوية المنازعات، واستكمال المفاوضات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات، إلى جانب متابعة تنفيذ بروتوكولات الاستثمار والتجارة الرقمية والملكية الفكرية والمرأة والشباب.

كما تناول الاجتماع تطورات مفاوضات قواعد المنشأ، والإجراءات الداخلية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، ومشروع إنشاء الشركة القابضة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واختيار مقر هيئة المنافسة والمحكمة التابعة لها، فضلا عن الاستماع إلى عروض عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية بشأن دعم تنفيذ الاتفاقية.

وأكد الوزير استمرار مصر في التنسيق مع الدول الأعضاء وسكرتارية الاتفاقية لدعم جهود تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتهيئة المزيد من الفرص لجذب الاستثمارات المشتركة، بما يدعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وُقعت في 21 مارس 2018، ودخلت حيز النفاذ في 30 مايو 2019، وبدأت الدول الأعضاء التداول التجاري في إطارها اعتبارا من 1 يناير 2021.

وتضم الاتفاقية 55 دولة من دول الاتحاد الأفريقي، وتمثل سوقا يضم نحو 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يبلغ نحو 3.4 تريليون دولار، وتستهدف إزالة الحواجز التجارية وتحرير تجارة السلع والخدمات، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويرفع تنافسية الاقتصادات الأفريقية.