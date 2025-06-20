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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أحدث 5 سيارت صينية في السوق المصري .. بالأسعار

أحدث السيارات الصينية
أحدث السيارات الصينية
صبري طلبه

يستقبل السوق المصري عددًا كبيرًا من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم الخارجي والداخلي، واختلاف التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار بحسب كل فئة وإصدار، إلى جانب تنوع السيارات وفقًا لبلد المنشأ، ومنها السيارات الصينية، والتي استطاعت ان تحقق انتشارًا واسعًا في الشارع المصري.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، أحدث 5 سيارت صينية في السوق المصري.

جيتور T1

1 - جيتور T1

تقدم السيارة جيتور T1 موديل 2025 بسعر يبلغ مليون و725 ألف جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 184 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات DSG من 7 غيارات أوتوماتيكية.

كاي EX3 PRO

2 - كاي EX3 PRO

تتراوح أسعار السيارة كاي EX3 PRO موديل 2026 في مصر بين 945,000 جنيه و 995,000 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و143 نيوتن متر من عزم الدوران، أو بمحرك بقوة 156 حصانًا، سعة 1500 سي سي تيربو، مع 230 نيوتن متر من عزم الدوران.

روكس 01

3 – روكس 01

تبدأ أسعار السيارة روكس 01 موديل 2025 من 3,650,000 جنيه إلى 3,735,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 470 حصانًا، و740 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

جيتور T2

4 - جيتور T2

يبلغ سعر السيارة جيتور T2 موديل 2025 نحو مليون و895 ألف جنيه، زودت فنيًا بمحرك 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 184 حصانًا، و290 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الاداء.

كاي EX7

5 - كاي EX7

تقدم السيارة كاي EX7 موديل 2026 بسعر يبلغ 1,395,000 جنيه، ومن الناحية الفنية زودت بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 197 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر، مقترن بناقل سرعات DSG أوتوماتيكي الاداء سباعي النقلات.

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