أخبار السيارات| سيارات تحتفظ بقيمتها عند إعادة البيع بعد سنة من الشراء.. رينو داستر 2025 كسر زيرو بأقل سعر

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

جيلي امجراند كسر زيرو موديل 2025.. بهذا السعر

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ والتجميع، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات المختلفة ومنها فئة السيدان الشهيرة.

سيارات تحتفظ بقيمتها عند إعادة البيع بعد سنة من الشراء

تشكل إعادة البيع أهمية كبيرة لدى الكثير من متابعي ومالكي السيارات، حيث يرغب كل شخص في الحصول على أعلى درجات الأمان في حفظ قيمة المال، علمًا أن السيارات سلعة استهلاكية قبل اي وجهة استثمارية.

رينو داستر 2025 كسر زيرو بأقل سعر.. سوق المستعمل

يضم سوق السيارات في مصر، عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الإصدارات، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، وتنوع الأسعار، بالإضافة إلى التصميمات الخارجية، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

هوندا تستدعي أكثر من 259 ألف سيارة بسبب هذا العطل

أعلنت شركة هوندا عن استدعاء 259,033 مركبة في السوق الأمريكية نتيجة خلل محتمل في مجموعة دواسة الفرامل، وأوضحت الشركة أن الخلل يتمثل في احتمالية عدم تثبيت الدبوس المحوري لدواسة الفرامل بالشكل الصحيح، مما قد يؤدي إلى انزياح الدواسة عن موقعها الطبيعي، هذا الخلل قد يتسبب في ضعف قدرة السائق على الكبح، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.

كيا تاسمان موديل 2026 أول بيك أب من كيا.. مظهر قوي وتكنولوجيات متقدمة

كيا تاسمان 2026 هي أول سيارة بيك أب من كيا، وتتميز بمظهر قوي مع تصميم داخلي يركز على التكنولوجيا والرفاهية.