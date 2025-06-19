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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيلي امجراند كسر زيرو موديل 2025.. بهذا السعر

جيلي إمجراند 2025
جيلي إمجراند 2025
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ والتجميع، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات المختلفة ومنها فئة السيدان الشهيرة.

وظهرت السيارة جيلي امجراند السيارات المستعملة، ولكن تحت مفهوم "كسر الزيرو" ضمن موديلات 2025، بعد أن قطعت عددًا قليلاً من الكيلومترات، وبحالة الفبريكا بالكامل، مع سعر يبلغ 950 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

جيلي إمجراند 2025

وننصح دومًا بمراجعة متوسط أسعار أي سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو ترغب في شرائها، إلى جانب أهمية الفحص الشامل، سواء من الناحية الميكانيكية، أو فحص الحالة الهيكيلة من الداخل والخارج.

جيلي إمجراند 2025

مواصفات السيارة جيلي إمجراند 2025

تستمد السيارة جيلي امجراند قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الاداء.

جيلي إمجراند 2025

أما عن معدلات التسارع، تستغرق السيارة جيلي امجراند 2025 مدة زمنية قدرها 12.6 ثانية، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.4 لترًا، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومترًا.

جيلي إمجراند 2025

أبرز تجهيزات السيارة جيلي امجراند 2025

تضم السيارة جيلي امجراند 2025 باقة من التجهيزات تتضمن، نظام صوتي يصل إلى 6 مكبرات، شاشة تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد أوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وسائد هوائية للحماية، فرامل abs وebd، ومكيف هواء أوتوماتيك.

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