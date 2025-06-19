قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء صربيا يلقي محاضرة بجامعة القاهرة بحضور وزير التعليم العالي: تعزيز التعاون العلمي والثقافي
حزب الله عن الصراع الإسرائيلي الإيرانى: لن نقف على الحياد
لا مسكن ولا معاش.. أرملة إحسان الترك تستغيث من سوء الحال
صدى البلد ينعى نور الدين عبد الحميد بقسم المونتاج في الموقع
قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات
رابطة الدوري الإنجليزي تُغرّم مانشستر سيتي بسبب تأخيرات متكررة في انطلاق المباريات
غرق شابين سقطا بدراجة نارية في ترعة بالمراغة في سوهاج
لست منحازا للملاك أو المستأجرين.. مصطفى بكري: أنا مع حكم الدستورية
مصطفى بكري: اسمي كان على قوائم الاغتيالات.. ومستعد أموت عشان مصر
لحظة تاريخية عابرة.. مصطفى بكري يعلق على الذكرى الـ 74 لإتفاقية الجلاء
تهشم سيارتين في تصادم مروع بطريق الديسمي بالصف.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات تحتفظ بقيمتها عند إعادة البيع بعد سنة من الشراء

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
صبري طلبه

تشكل إعادة البيع أهمية كبيرة لدى الكثير من متابعي ومالكي السيارات، حيث يرغب كل شخص في الحصول على أعلى درجات الأمان في حفظ قيمة المال، علمًا أن السيارات سلعة استهلاكية قبل اي وجهة استثمارية.

ولكن هناك عددًا من السيارات داخل السوق المصري، تمكنت من صناعة سمعة طيبة، سواء من ناحية الأداء، أو الاعتمادية، مما جعلها سيارات تحتفظ بقيمة كبيرة من سعرها بعد إعادة البيع.

وأبرز دليل على ذلك سيارات من طرازات تويوتا كورولا 2003، والتي لقبت بملكة السيارات المستعملة، حيث تباع في سوق المستعمل بتسعيرة صنفت بالأعلى قيمة، بالإضافة إلى سيارات مثل كيا سيراتو، وإلنترا افانتي أو الملقبة بالجمل، إلى جانب إلنترا MD، وسبورتاج الرياضية.

السيارات المستعملة

ابرز السيارات المستعملة في السوق المصري 

وإذا تحدثنا عن سيارات تحتفظ بقيمتها عند إعادة البيع بعد سنة من الشراء، وهو عنوان الموضوع، من الممكن أن نتوقف عند بعض الموديلات المؤثرة في سوق المستعمل، ومنها تويوتا كورولا باختلاف أنواعها، والتي تعتمد اصداراتها الحديثة على محرك رباعي الاسطوانات، بقوة 120 حصانًا، و154 نيوتن متر، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

كما نشير عن واحدة من أبرز السيارات من الناحية الاعتمادية وهي طرازات هيونداي توسان، التي قدمت بمحرك 1600 سي سي، بقوة 180 حصانًا، و265 نيوتن متر من عزم الدوران، ولا ننسى الأيقونة سبورتاج التي تأتي بمواصفات مقاربة.

ومن ابرز السيارات أيضا، طرازات فيات تيبو التي تمكن من حجز مقعدًا مميزًا في سوق السيارات، بالإضافة إلى سيارات هيونداي أكسنت RB التي تنافسها بقوة، ومعها طرازات اقتصادية منها نيسان صني، وسيارات رينو لوجان وإم جي 5.

لا نؤكد على واجب الاحتفاظ بالقيمة السعرية لهذه الموديلات، حيث من الممكن أن تختلف من ناحية الزيادة أو الانخفاض أو الاستقرار أيضًا، نسبة إلى ارتباط السوق بالتنافسية الشديدة وخاصة مع استمرار طرح موديلات متنوعة بأسعار مختلفة، إلى جانب احتمالية تغير التسعير، ولكنها تبقى من أبرز السيارات ذات القيمة الشرائية.

أسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات المستعملة في مصر أخبار السيارات أسعار أشهر السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025

الايجار القديم

تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية

ترشيحاتنا

مستشفيات

صحة النواب: تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأجهزة الطبية خطوة نحو صحة أفضل للمواطن

حزب الجبهة

حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الإسكان المركزية برئاسة شلبي

اجهزه السونار

برلمانية: تصنيع أجهزة السونار محليًا يعزز الصناعة الوطنية

بالصور

قبل عرضه .. طرح البوسترات الدعائية لفيلم أحمد وأحمد

بوستر فيلم أحمد وأحمد
بوستر فيلم أحمد وأحمد
بوستر فيلم أحمد وأحمد

ميرال الأولى بإعدادية المنيا: المنهج سهل ونصيحتي للتفوق زيادة ساعات المذاكرة | شاهد

الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية
الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية
الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية

يحمى من السرطان والالتهابات .. اكتشف فوائد البرقوق

البرقوق
البرقوق
البرقوق

صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

فيديو

ارملة احسان الترك

لا مسكن ولا معاش.. أرملة إحسان الترك تستغيث من سوء الحال

يسرا وزوجها

لو ماتت هتعمل إيه؟ السؤال الذي أبكى يسرا وزوجها على الهواء

مسلم

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

فوائد البرقوق الصحية

فاكهة صغيرة بمفعول كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد