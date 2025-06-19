تشكل إعادة البيع أهمية كبيرة لدى الكثير من متابعي ومالكي السيارات، حيث يرغب كل شخص في الحصول على أعلى درجات الأمان في حفظ قيمة المال، علمًا أن السيارات سلعة استهلاكية قبل اي وجهة استثمارية.

ولكن هناك عددًا من السيارات داخل السوق المصري، تمكنت من صناعة سمعة طيبة، سواء من ناحية الأداء، أو الاعتمادية، مما جعلها سيارات تحتفظ بقيمة كبيرة من سعرها بعد إعادة البيع.

وأبرز دليل على ذلك سيارات من طرازات تويوتا كورولا 2003، والتي لقبت بملكة السيارات المستعملة، حيث تباع في سوق المستعمل بتسعيرة صنفت بالأعلى قيمة، بالإضافة إلى سيارات مثل كيا سيراتو، وإلنترا افانتي أو الملقبة بالجمل، إلى جانب إلنترا MD، وسبورتاج الرياضية.

السيارات المستعملة

ابرز السيارات المستعملة في السوق المصري

وإذا تحدثنا عن سيارات تحتفظ بقيمتها عند إعادة البيع بعد سنة من الشراء، وهو عنوان الموضوع، من الممكن أن نتوقف عند بعض الموديلات المؤثرة في سوق المستعمل، ومنها تويوتا كورولا باختلاف أنواعها، والتي تعتمد اصداراتها الحديثة على محرك رباعي الاسطوانات، بقوة 120 حصانًا، و154 نيوتن متر، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

كما نشير عن واحدة من أبرز السيارات من الناحية الاعتمادية وهي طرازات هيونداي توسان، التي قدمت بمحرك 1600 سي سي، بقوة 180 حصانًا، و265 نيوتن متر من عزم الدوران، ولا ننسى الأيقونة سبورتاج التي تأتي بمواصفات مقاربة.

ومن ابرز السيارات أيضا، طرازات فيات تيبو التي تمكن من حجز مقعدًا مميزًا في سوق السيارات، بالإضافة إلى سيارات هيونداي أكسنت RB التي تنافسها بقوة، ومعها طرازات اقتصادية منها نيسان صني، وسيارات رينو لوجان وإم جي 5.

لا نؤكد على واجب الاحتفاظ بالقيمة السعرية لهذه الموديلات، حيث من الممكن أن تختلف من ناحية الزيادة أو الانخفاض أو الاستقرار أيضًا، نسبة إلى ارتباط السوق بالتنافسية الشديدة وخاصة مع استمرار طرح موديلات متنوعة بأسعار مختلفة، إلى جانب احتمالية تغير التسعير، ولكنها تبقى من أبرز السيارات ذات القيمة الشرائية.