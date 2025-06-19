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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا تاسمان موديل 2026 أول بيك أب من كيا.. مظهر قوي وتكنولوجيات متقدمة

كيا تاسمان موديل 2026
كيا تاسمان موديل 2026
إبراهيم القادري
  • مقدمة عن سيارة كيا تاسمان 2026
  • أبعاد كيا تاسمان 2026
  • وسائل الأمان بـ كيا تاسمان 2026
  • محركات كيا تاسمان 2026
  • مواصفات كيا تاسمان 2026
  • نبذة عن تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات
كيا تاسمان موديل 2026

مقدمة عن سيارة  كيا تاسمان موديل 2026

كيا تاسمان 2026 هي أول سيارة بيك أب من كيا، وتتميز بمظهر قوي مع تصميم داخلي يركز على التكنولوجيا والرفاهية.

وتتوافر تاسمان بخيارات مختلفة للمحركات، وتحتوي على تقنيات متقدمة من ضمنها، نظام المراقبة بالنقاط العمياء وتحسين أداء الكاميرات.

أبعاد كيا تاسمان موديل 2026

كيا تاسمان موديل 2026

تأتى سيارة كيا تاسمان موديل 2026 داخل سوق السيارات السعودي بطول 5410 مم، وعرض 1930 مم، وارتفاع 1920 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3270 مم، وبها صندوق خلفي سعة 1173 لتر .

وسائل الأمان بـ كيا تاسمان موديل 2026

تحتوي سيارة كيا تاسمان موديل 2026 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ستة وسائد هوائية، ونظام ثبات إلكتروني، وفرامل مانعة للانغلاق، ومساعد التحكم في الجر، وبها نظام توزيع إلكتروني لقوى الفرملة، ونظام تحذير الخروج الآمن، وإنذار انتباه السائق، وشاشة رؤية خلفية، وشاشة مراقبة النقاط العمياء، وشاشة رؤية محيطية.

كيا تاسمان موديل 2026

وتأتى سيارة كيا تاسمان موديل 2026 بـ مثبت سرعة متكيف مع تحكم ذكي في السرعة وخاصيتي التوقف والانطلاق، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد تتبع المسار، ومساعد الإضاءة العالية، ومساعد ركن السيارات الذكي عن بعد، ونظام تحسين عرض الأجسام المحيطة، ومساعد تجنب التصادم الأمامي، ومساعد تجنب التصادم في النقاط العمياء، ومساعد تجنب التصادم أثناء عبور المرور الخلفي، ومساعد تجنب التصادم عند ركن السيارة بالعكس، ونظام مراقبة إجهاد السائق.

محركات كيا تاسمان موديل 2026

كيا تاسمان موديل 2026

تستمد سيارة كيا تاسمان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 281 حصان، وعزم دوران 421 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلى 185 كم/ساعة، وبها خزان وقد سعة 80 لتر .

كيا تاسمان موديل 2026

وتحصل سيارة كيا تاسمان موديل 2026 على قوتها من محرك 2200 سي سي، وبها قوة 210 حصان، وعزم دوران 441 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 10.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 80 لتر .

مواصفات كيا تاسمان موديل 2026

زودت سيارة كيا تاسمان موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية وخلفية LED متطورة، وإطارات مقاس 18 بوصة مصنوعة من الفولاذ، وبها شبكة كروم أسود، وبها خطاف حمولة، وغطاء علوي للصندوق الخلفي، وبها مصابيح أمامية LED بتصميم فريد وعدسات رفيعة من الجيل الثالث، وبها مصابيح ضباب أمامية من نوع LED تساهم في تحسين الرؤية في الأجواء الصعبة.

كيا تاسمان موديل 2026

ويوجد بـ كيا تاسمان موديل 2026، بطانة لحماية هيكل الحمولة، وبها عتبات جانبية لتسهيل الركوب، وبها فاصل لتنظيم مساحة التخزين، وبها شاشات مقاس 12.3 بوصة، وتدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها نظام صوتي Harmon Kardon، وبها مقاعد بكسوة تجمع بين القماش والجلد المصنوع من نسيج صديق للبيئة، وتم تزويد المقاعد بمساند رأس شبكية تدعم الرقبة بشكل جيد، وبها شاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة، وشاشتان للنظام الترفيهي مقاس 12.3 بوصه، وبها شاشتان للنظام الترفيهي مقاس 5 بوصة .

نبذة عن تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

يعود تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات إلى عام 1944، حيث بدأت كشركة كيونجسونج للصناعات الدقيقة، وهي أول شركة لتصنيع الدراجات الهوائية في كوريا.

وتطورت لاحقًا لتصبح شركة كيا موتورز، وانتقلت إلى إنتاج الدراجات النارية ثم السيارات، لتصبح اليوم واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم.

كيا تاسمان موديل 2026

وأنتجت شركة كيا أول سيارة صغيرة في عام 1962 وأول سيارة ركاب في عام 1974، وبدأت كيا في تصدير سياراتها إلى الولايات المتحدة في عام 1993، وبعد ذلك أصبحت كيا جزء من مجموعة هيونداي للسيارات في عام 1998. 

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