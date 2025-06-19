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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر زيكر X موديل 2025 في الإمارات

زيكر X موديل 2025 الكهربائية
زيكر X موديل 2025 الكهربائية
إبراهيم القادري

كشفت شركة زيكر عن طرازها الجديد زيكر X موديل 2025 في الإمارات، والتي تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر الكهربائية، وتتميز بتصميم عصري وجذاب.

زيكر X موديل 2025 الكهربائية الجديدة 

أبعاد زيكر X موديل 2025

تأتى سيارة زيكر X موديل 2025 داخل سوق السيارات الإماراتية بطول 4432 مم، وعرض 1836 مم، وارتفاع 1566 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم.

محرك زيكر X موديل 2025

زيكر X موديل 2025 الكهربائية الجديدة 

تحصل سيارة زيكر X موديل 2025 على قوتها من زوج من المحركات الكهربائية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 428 حصانا، وعزم دوران 543 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 66 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 400 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.8 ثانية.

زيكر X موديل 2025 الكهربائية الجديدة 

ويوجد بـ سيارة زيكر X موديل 2025 محرك آخر ينتج قوة 272 حصانا، وعزم دوران 343 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 66 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 440 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية.

مواصفات زيكر X موديل 2025

زودت سيارة زيكر X موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية الـLED، وإضاءة نهارية LED، وبها مرايات جانبية تدعم الضبط والطي كهربائيًا مع مؤشرات انعطاف وتدعم خاصية التدفئة مع ذاكرة، وبها جنوط عجلات مقاس 20 بوصة، وبها مقاعد أمامية تدعم الضبط الكهربائي لوضعية الجلوس ونظام ذاكرة لتذكر الوضعية، كما تدعم ميزة التبريد وميزة المساج، وبها مثبتات مقعد الطفل ISOFIX.

زيكر X موديل 2025 الكهربائية الجديدة 

بالإضافة إلى أن سيارة زيكر X موديل 2025 بها شاشة عدادات مقاس 8.8 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 14.6 بوصة، وبها اتصال لاسلكي مع أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها نظام صوتي من Yamaha مكون من 13 سماعة، وبها تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، وبها شاحن لاسلكي للهاتف في الأمام.

سعر زيكر X موديل 2025 في الإمارات

زيكر X موديل 2025 الكهربائية الجديدة 

تباع سيارة سعر زيكر X موديل 2025 في الإمارات في سوق السيارات الإماراتية بسعر 170 ألف درهم إماراتي.
 

أبعاد زيكر X موديل 2025 زيكر X موديل 2025 X موديل 2025 محرك زيكر X موديل 2025 مواصفات زيكر X موديل 2025

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