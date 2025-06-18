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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 800 ألف جنيه .. سيارات عائلية 2025 في السوق المصري

سيارات عائلية 2025 جديدة
سيارات عائلية 2025 جديدة
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري  .

اوبل كروس لاند موديل 2025

تستمد سيارة اوبل كروس لاند موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 205 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 45 لتر، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 187 كم/ساعة .

اوبل كروس لاند موديل 2025

تباع سيارة اوبل كروس لاند موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 350 ألف جنيه .

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2025

تتسارع سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 15.4 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 104 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 170 كم/ساعة .

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

رينو داستر موديل 2025

تنقل قوة سيارة رينو داستر موديل 2025 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر .

رينو داستر موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 325 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

سيتروين C3 اير كروس موديل 2025

قوة سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2025 تصل إلى 110 حصان، وتنتج قوة 1200 حصان تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 10.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 183 كم/ساعة .

سيتروين C3 اير كروس موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2025 تباع بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2025 تباع بسعر مليون و 370 ألف جنيه .

رينو كارديان موديل 2025

عزم دوران سيارة رينو كارديان موديل 2025 يصل إلى 142 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو كارديان موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2025 تباع بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2025 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2025 تباع بسعر 974 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة سيتروين C3 اير كروس رينو كارديان اوبل كروس لاند موديل 2025 ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2025

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