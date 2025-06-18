مقارنة بين فيات تيبو و نيسان صنى 2025

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات تيبو و نيسان صنى موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ نيسان صنى موديل 2025

نيسان صنى موديل 2025

تمتلك سيارة نيسان صنى موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك نيسان صنى موديل 2025

نيسان صنى موديل 2025

تستمد سيارة نيسان صنى موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر، وقو ة 108 حصان .

سعر نيسان صنى موديل 2025

نيسان صنى موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 795 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ فيات تيبو موديل 2025

فيات تيبو موديل 2025

تحتوي سيارة فيات تيبو موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وبها ESP.

محرك فيات تيبو موديل 2025

فيات تيبو موديل 2025

عزم دوران سيارة فيات تيبو موديل 2025 يصل إلى 127 نيوتن/متر، وبها قوة 195 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وبها خزان وقود سعه 45 لتر .

سعر فيات تيبو موديل 2025

فيات تيبو موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 694 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 794 ألف جنيه .