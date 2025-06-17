فورد فيستا الهاتشباك تباع بـ ربع مليون جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فورد فيستا موديل 1999

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فورد فيستا موديل 1999، وتنتمي فيستا لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات فورد فيستا موديل 1999 الخارجية

فورد فيستا موديل 1999

وتمتلك سيارة فورد فيستا موديل 1999 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فورد، وتم تثبيت شعار شركة فورد علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك فورد فيستا موديل 1999

فورد فيستا موديل 1999

وتستمد سيارة فورد فيستا موديل 1999 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل به علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فورد فيستا موديل 1999 الداخلية

فورد فيستا موديل 1999

تمتلك سيارة فورد فيستا موديل 1999 العديد من المميزات من ضمنها، مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر فورد فيستا موديل 1999

تباع سيارة فورد فيستا موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فورد فيستا موديل 1999

والجدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك خبير سياراتي علي دراية بجميع أجزاء السيارة، وذلك حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيبة.