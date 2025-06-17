تلامس الـ 500 ألف جنيه .. نسيان صني أوتوماتيك للبيع

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

نيسان صني موديل 2008

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان صني موديل 2008، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان .

مواصفات نيسان صني موديل 2008 الخارجية

نيسان صني موديل 2008

تظهر سيارة نيسان صني موديل 2008 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة نيسان، وتم تثبيت شعار شركة نيسان، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لاظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، ومساحات زجاج أمامية .

محرك نيسان صني موديل 2008

نيسان صني موديل 2008

تنقل قوة سيارة نيسان صني موديل 2008 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 153 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة نيسان صني موديل 2008 الداخلية

نيسان صني موديل 2008

زودت مقصورة سيارة نيسان صني موديل 2008 بالكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود، بها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، ومساحات اضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها كونسول وسطي، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر نيسان صني موديل 2008

نيسان صني موديل 2008

تباع سيارة نيسان صني موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.