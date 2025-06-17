بي إم دبليو 316 كوبيه بـ 300 ألف جنيه

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي إم دبليو 316 موديل 1994

ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 316 موديل 1994، وتنتمي بي إم دبليو 316 لفئة السيارات الكوبيه ذات البابين.

مواصفات بي إم دبليو 316 موديل 1994 الخارجية

بي إم دبليو 316 موديل 1994

وتمتلك سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1994 من الخارج تصميما عصريا وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار بي إم دبليو على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بي إم دبليو 316 موديل 1994

بي إم دبليو 316 موديل 1994

وتستمد سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1994 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي إم دبليو 316 موديل 1994 الداخلية

بي إم دبليو 316 موديل 1994

وزودت مقصورة سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1994 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها زجاج كهربائي، وبها حوامل أكواب، وبها كونسول وسطي، وبها أحزمة أمان، وبها اضاءة داخلية، وبها مرأه داخلية للرؤية.

سعر بي إم دبليو 316 موديل 1994

بي إم دبليو 316 موديل 1994

وتباع سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.