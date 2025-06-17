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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيتروين C4X تجميع بين مظهر السيدان والـ suv.. سعر ومواصفات C4X المجمعة محلياً

سيتروين C4X موديل 2026 المجمعة محليا
سيتروين C4X موديل 2026 المجمعة محليا
إبراهيم القادري
  • مقدمة عن سيارة سيتروين C4X موديل 2026
  • أبعاد سيتروين C4X موديل 2026
  • محرك سيتروين C4X موديل 2026
  • وسائل الأمان بـ سيتروين C4X موديل 2026
  • مواصفات سيتروين C4X موديل 2026
  • نبذة عن سيارة  سيتروين C4X موديل 2026
سيتروين C4X موديل 2026 المجمعة محليا 

سيتروين C4X موديل 2026 هي سيارة سيدان تجمع بين تصميم سيارات السيدان والـ SUV، مع التركيز على الراحة والتكنولوجيا المتقدمة، وتتميز بتصميم عصري، وتجمع سيتروين C4X بين خطوط السيدان وارتفاع السيارات الـ SUV، وبها تصميم داخلي يوفر مساحة رحبة للركاب .

تتسم سيتروين C4X بتصميم ديناميكي وعصري مع خطوط انسيابية وأسطوانية، مما يعزز من كفاءتها في استهلاك الوقود .

أبعاد سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026 المجمعة محليا 

تأتى سيارة سيتروين C4X موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 460 سم، وعرض 180 سم، وارتفاع 1525 سم، وبها قاعدة عجلات بطول 267 سم .

محرك سيتروين C4X موديل 2026

تستمد سيارة سيتروين C4X موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتتسارع C4X من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية، وتحتاج إلى 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

وسائل الأمان بـ سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026 المجمعة محليا 

زودت سيارة سيتروين C4X موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها،  6 وسائد هوائية، ونظام ABS المانع للانزلاق، ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، وبرنامج ESP للتحكم الإلكتروني في الثبات، ونظام TCS لمراقبة الجر، وفرامل يدوية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، وحساسات للمطر، وبها مرايات جانبية كهربائية، وكاميرا خلفية .

مواصفات سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026 المجمعة محليا 

تمتلك سيارة سيتروين C4X موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة، وبها آبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، ونظام صوتي متطور، ونظام تحكم في المناخ ثنائي المنطقة، وبها زجاج معتم، وبها مفاتيح ذكية، وبها حساسات ركن أمامية وخلفية، وبها جنوط رياضية مقاس 17 بوصة.

أسعار سيتروين C4X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 المجمعة محليا في السوق المصري يصل إلى مليون و 289 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 المجمعة محليا في السوق المصري يصل إلى مليون و 449 ألف جنيه .

والجدير بالذكر ان سيارة سيتروين C4X موديل 2025 المجمعة محليا في السوق المصري سيتم طرحها للبيع مع بداية عام 2026 .

نبذة عن سيارة سيتروين C4X موديل 2026 المجمعة محليا

بدأت الهيئة العربية للتصنيع، في تخطيط إنتاج سيارة "سيتروين C4X" منذ أغسطس 2023 وتم اجراء التجهيزات الفنية واللوجستية والنماذج الأولية في مارس 2025، ليكون الإنتاج 7 الآف سيارة سنويًا لمدة 4 سنوات بإجمالي 25 ألف سيارة.

سيتروين C4X موديل 2026 المجمعة محليا 

تنتج الهيئة العربية للتصنيع، سيارة محلية الصنع طراز "سيتروين C4X" التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون 45%، داخل مصانع الهيئة، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات "AAV" ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية.

ويجرى حالياً الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس"، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام 2026 بإجمالي 240 ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم.

حرصت "العربية للتصنيع" على تعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني، فضلا عن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، دعماً لإستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات.

سيتروين C4X موديل 2026 المجمعة محليا 

تعمل الهيئة، وفقً لاستراتيجية شاملة تهدف لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة بإستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.
 

سيتروين C4X موديل 2026 C4X موديل 2026 محرك سيتروين C4X موديل 2026 وسائل الأمان بـ سيتروين C4X موديل 2026 مواصفات سيتروين C4X موديل 2026 مواصفات C4X المجمعة محلياً

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