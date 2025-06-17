ميتسوبيشي تستدعي 200 ألف مركبة بسبب عيب خطير

كشفت شركة ميتسوبيشي عن توسيع استدعائها لطرازات أوتلاندر الرياضية متعددة الاستخدامات ليشمل 198,940 سيارة حتى موديل 2025، بعد أن كان الاستدعاء يقتصر على 90,000 سيارة فقط.

سبب الاستدعاء

السبب يعود إلى خلل في نظام المعلومات والترفيه المصنّع من قبل شركة بوش، حيث قد يتجمد النظام أو تظهر الشاشة سوداء أثناء الرجوع للخلف، ما يحجب رؤية كاميرا الرجوع، ويشكل خطرًا على السلامة.

كانت الكاميرا نفسها سليمة، وظهر أن المشكلة برمجية وتأمل ميتسوبيشي معالجتها من خلال تحديث مجاني عند زيارة السيارة إلى الوكيل.

رغم أن ميتسوبيشي أجرت عددًا أقل من الاستدعاءات مقارنة بشركات مثل هوندا وستيلانتيس، إلا أن عدد السيارات المتضررة في استدعائها الأخير فاق ما استدعته جيب ودودج وكرايسلر وفيات مجتمعين.