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أسوأ 3 عادات تؤدي إلى تآكل سيارتك بشكل أسرع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسوأ 3 عادات تؤدي إلى تآكل سيارتك بشكل أسرع

سيارات
سيارات
عزة عاطف

قد يكون ارتباكك أثناء ركن السيارة أمام أنظار الغرباء مجرد لحظة محرجة. لكن بعض عادات القيادة السيئة يمكن أن تكلفك أكثر بكثير من مجرد نظرات الاستهزاء، إذ تؤثر سلبًا على عمر سيارتك وتعرضك لفواتير إصلاح باهظة.

شارك ميكانيكي عمل لأكثر من عشر سنوات في مركز مستقل لإصلاح السيارات، قائمة بأخطاء شائعة يرتكبها السائقون دون وعي، سبب تآكل الأجزاء الحيوية في المركبة. إليك أبرز هذه العادات:

1. التحول بين "R" و"D" قبل التوقف الكامل

تبديل ناقل الحركة من الرجوع للخلف (R) إلى القيادة (D) أو العكس أثناء حركة السيارة يُعد من أكثر العادات ضررًا على ناقل الحركة. 

يشبه هذا الفعل إجبار التروس على تغيير اتجاهها أثناء الجري، ما يُحدث ضغطًا غير طبيعي يؤدي إلى تلف مبكر في الجير.

2. الضغط المتواصل على الفرامل أثناء النزول

يرفع استخدام الفرامل باستمرار عند الهبوط في منحدر حرارتها بشكل مفرط، مما قد يؤدي إلى تشوه دوارات الفرامل وتلفها. 

والأفضل الاعتماد على ناقل الحركة المنخفض (L) لمساعدة السيارة على التباطؤ.

3. الضغط على دواسة البنزين ومحرك السيارة بارد

يعرض الانطلاق بسرعة فور تشغيل السيارة في الصباح المحرك للإجهاد، لأن زيت المحرك لم ينتشر بعد بشكل كامل. 

يضمن تشغيل السيارة لبضع ثوانٍ قبل التحرك تشحيمًا جيدًا وتقليل التآكل.

كلما اعتنيت بعادات قيادتك، أطلت عمر سيارتك وقللت من زياراتك للمراكز الفنية. 

تآكل السيارات تلف السيارة دواسة البنزين دواسة الفرامل أعطال السيارات

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