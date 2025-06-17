رينو كليو مستعملة سعرها 200 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيارة رينو كليو المستعملة موديل 2005

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو كليو موديل 2005، وتنتمي كليو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات رينو كليو موديل 2005 الخارجية

سيارة رينو كليو المستعملة موديل 2005

تظهر سيارة رينو كليو موديل 2005 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح امامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة رينو، وتم تثبيت شعار شركة رينو على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 مقابض بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغرية تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك رينو كليو موديل 2005

سيارة رينو كليو المستعملة موديل 2005

تحصل سيارة رينو كليو موديل 2005 على قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 240 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة رينو كليو موديل 2005 الداخلية

سيارة رينو كليو المستعملة موديل 2005

تمتلك سيارة رينو كليو موديل 2005 العديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وبها درج تخزين أمامي، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر رينو كليو موديل 2005

سيارة رينو كليو المستعملة موديل 2005

تباع سيارة رينو كليو موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .