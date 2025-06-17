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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر لوتس اليترا 2025 في السعودية

لوتس اليترا موديل 2025
لوتس اليترا موديل 2025
إبراهيم القادري

كشفت شركة لوتس عن طرازها الجديد لوتس اليترا موديل 2025 في السعودية، وتنتمي اليترا لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

لوتس اليترا موديل 2025

محرك لوتس اليترا موديل 2025

تستمد سيارة لوتس اليترا موديل 2025 قوتها من محرك كهربائي، ينتج قوة 603 حصان، وعزم دوران 710 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 112 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتصل سرعتها القصوي إلى 258 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 405 ثانية .

لوتس اليترا موديل 2025

ويوجد بـ سيارة لوتس اليترا موديل 2025 محرك كهربائي، ينتج قوة 905 حصان، وبها عزم دوران 985 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 112 كم/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلى 490 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتصل سرعتها القصوي إلى 265 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 2.9 ثانية.

أبعاد لوتس اليترا موديل 2025

لوتس اليترا موديل 2025

تأتى سيارة لوتس اليترا موديل 2025 داخل سوق السيارات السعودي بطول 5103 مم، وعرض 2231 مم، وارتفاع 1636 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3019 مم .

تصميم لوتس اليترا موديل 2025 الخارجي

تمتلك سيارة لوتس اليترا موديل 2025 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مستشعرات وكاميرات لتحليل حالة الطريق بشكل ديناميكي، وتقدم اليترا بـ  5 وضعيات قيادة مختلفة، وبها خطوط ديناميكية جذابة، وبها مرايات خارجية مع مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي، وبها جناح خلفي نشط لتعزيز هوية السيارة الفاخرة.

لوتس اليترا موديل 2025

ويوجد بـ سيارة لوتس اليترا موديل 2025 ايضا، منظومة إضاءة متكاملة تعتمد بالكامل على تقنيات LED، وبها مصابيح أمامية تحتوي على عدسات LED قوية توفر رؤية واضحة في ظروف القيادة الليلية، وبها إضاءة نهارية LED تضيف لمسة أنيقة وتزيد من السلامة أثناء النهار، وبها مصابيح خلفية بتقنية LED، وبها جنوط رياضية مقاس 22 بوصة في الأمام والخلف .

مقصورة لوتس اليترا موديل 2025

تحتوي سيارة لوتس اليترا موديل 2025 من الداخل على العديد من المميزات من ضمنها، نظام صوتي متقدم من KEF يتيح تجربة استماع مميزة مع 23 سماعة، وبها ميزة المقاعد الأمامية قابلة للتعديل بـ 12 وضعية، وبها ميزة التدفئة، وتغطى المقاعد بخيارات متعددة من الجلد الفاخر أو الألكانتارا، ومزودة بمجموعة شاشات عالية الدقة تدمج بين المعلومات والترفيه والراحة البصرية، وتدعم أحدث أنظمة الاتصال والملاحة، وبها عجلة قيادة كسوة من الجلد مع لمسات من الكاربون فايبر، وبها اتصال لاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، وبلوتوث .

لوتس اليترا موديل 2025

وسائل الأمان بـ  لوتس اليترا موديل 2025

تتوافر سيارة لوتس اليترا موديل 2025  بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، وبها مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، وبها توزيع إلكتروني لقوى الكبح (EBD)، وبها نظام التحكم في قوى الجر (TCS)، ومثبت سرعة متكيف مع خاصية التوقف والانطلاق، وتحذير الخروج عن المسار مع مساعد البقاء في المسار، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء لتنبيه السائق من المركبات غير المرئية، وبها نظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية للاستجابة السريعة في الحالات الحرجة، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية عند الرجوع للخلف، ومراقبة إجهاد السائق وتحذيره في حال استشعار الإرهاق، ونظام قراءة لافتات الطريق لعرض السرعة والتنبيهات.

سعر لوتس اليترا موديل 2025

لوتس اليترا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة لوتس اليترا موديل 2025 تباع بسعر 454 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لوتس اليترا موديل 2025 تباع بسعر 555 ألف ريال سعودي .

محرك لوتس اليترا موديل 2025 اليترا موديل 2025 تصميم لوتس اليترا سيارة لوتس اليترا موديل 2025 مقصورة لوتس اليترا موديل 2025 سعر لوتس اليترا موديل 2025

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