كشفت شركة جايكو عن طرازها الجديد جايكو J5 موديل 2025، وتنتمي J5 لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

جايكو J5 موديل 2025

محرك جايكو J5 موديل 2025

تستمد سيارة جايكو J5 موديل 2025 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 147 حصان، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 51 لتر .

أبعاد جايكو J5 موديل 2025

جايكو J5 موديل 2025

تأتى سيارة جايكو J5 موديل 2025 بطول 4380 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1650 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2620 مم .

مواصفات جايكو J5 موديل 2025

زودت سيارة جايكو J5 موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح مندمجه مع تصميم الهيكل ليكون التصميم العام أملسًا، وبها مصابيح أمامية وخلفية بتقنية الـLED، وبها لمسات سوداء وداكنة في عدة جوانب تشمل السقف الأسود، وبها سقف بانوراما، وبها فتحة بانوراما كبيرة مقاس 1.45 متر مربع ومزودة بعازل للصوت، وبها تحكم نشط في الضوء العالي، وشنطة خلفية كهربائية، وكاميرات محيطية 540 درجة، وبها جنوط عجلات مقاس 18 بوصة .

جايكو J5 موديل 2025

تمتلك سيارة جايكو J5 موديل 2025 ايضا، مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا لكل من السائق والراكب الأمامي، وتدعم المقاعد الأمامية خاصية التبريد، وبها نظام تكييف هواء فعال مميز بالتحكم الثنائي المستقل للمنطقة الأمامية، وبها شاشة عدادات مقاس 10.2 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 13.2 بوصة، ونظام صوتي من سوني مكون من 8 سماعات، وإضاءة محيطية متعددة الألوان، وشاحن لاسلكي سريع.

وسائل الأمان بـ جايكو J5 موديل 2025

جايكو J5 موديل 2025

تحتوي سيارة جايكو J5 موديل 2025 على الكثير من وسائل السلامة والأمان من ضمنها، نظام مراقبة السائق (DMS) الذي يراقب انتباه السائق ويطلق تنبيهات في حالة النعاس أو فقدان التركيز، وبها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام ثبات إلكتروني، ونظام مكابح مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، ونظام تثبيت السرعة، ومساعد صعود المرتفعات، وحساسات ركن خلفية.