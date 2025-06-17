اوبل كورسا أم سيات ليون 2025.. أيهما أفضل

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، اوبل كورسا وسيات ليون موديل 2025 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الهاتشباك .

وسائل الأمان بـ اوبل كورسا موديل 2025

اوبل كورسا موديل 2025

زودت سيارة اوبل كورسا موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك اوبل كورسا موديل 2025

اوبل كورسا موديل 2025

تستمد سيارة اوبل كورسا موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، وتحتاج إلى 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 1 00 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اوبل كورسا موديل 2025

اوبل كورسا موديل 2025

تباع سيارة اوبل كورسا موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 280 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سيات ليون موديل 2025

سيات ليون موديل 2025

تمتلك سيارة سيات ليون موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك سيات ليون موديل 2025

سيات ليون موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة سيات ليون موديل 2025 يصل إلى 45 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتحتاج إلى 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي، وتنتج قوة 1 50 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 210 كم/ساعة .

سعر سيات ليون موديل 2025

سيات ليون موديل 2025

تباع سيارة سيات ليون موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 499 ألف جنيه .