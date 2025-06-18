أصغر سيارة تسلا سايبرتراك.. تشبه التوكتوك وتحمل اسم إيلون ماسك

رغم أن شاحنة "تسلا سايبرتراك" لم تعتمد رسميًا للاستخدام في أوروبا بسبب حجمها الضخم، وعدم ملاءمتها لشوارع القارة الضيقة، إلا أن شركة فرنسية ناشئة تدعى ÆMotion قررت تقديم بديل كهربائي مبتكر يعكس روح التصميم الحاد لسيارة إيلون ماسك، ولكن بحجم ومدى ملائمين تمامًا للطابع الأوروبي “أصغر تسلا سايبرتراك”.

مواصفات السيارة تسلا شبيهة التوكتوك

السيارة الجديدة من ÆMotion تعتمد على تصميم مستقبلي يشبه "السايبرتراك" من حيث الخطوط الحادة والطابع الفريد، ولكنها تتميز ببنية مدمجة وهيكل أكثر نحافة، ما يجعلها مناسبة للسير في الأزقة والمدن القديمة دون الحاجة للقلق من العرض الزائد أو صعوبة الركن.

ورغم الطابع البسيط لشكلها، تتضمن السيارة الفرنسية تقنيات متطورة في القيادة الذاتية والاتصال، بالإضافة إلى مدى كهربائي منافس، وتصنيع باستخدام مواد خفيفة الوزن ومستدامة، ما يعزز فرصها في السوق الأوروبية التي تميل حاليًا نحو السيارات الصغيرة والمستدامة.

هذا التطوير اللافت يعكس رغبة الشركات الأوروبية الناشئة في تقديم حلول محلية تلائم البنية التحتية في أوروبا، وفي الوقت نفسه، تجذب عشاق التصميم الجريء والطابع المستقبلي الذي رسّخته "سايبرتراك"، دون المبالغة في الحجم أو التضحية بالعملية.